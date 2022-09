Pesquisa para presidente 2022 hoje: Lula lidera com 45%, aponta Datafolha

Novo pesquisa para presidente 2022, realizado pelo Datafolha e divulgada nesta sexta-feira, 9, aponta quem está na frente nas pesquisas Lula ou Bolsonaro é o petista. O primeiro turno das eleições 2022 será no dia 2 de outubro.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-07422/2022. Para a sondagem foram ouvidas 2.676pessoas entre os dias 8 e 9 de setembro.

Lula lidera pesquisa para presidente 2022 hoje

De acordo com a pesquisa Datafolha do dia 9 de setembro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa para presidente 2022 com 45%. Jair Bolsonaro (PL) aparece em 2º lugar com 34% dos votos. O resultado é da pesquisa estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma lista prévia de candidatos.

A pesquisa também aponta Ciro Gomes (PDT) com 7%, assim ocupando a quarta posição. A senadora Simone Tebet (MDB) obteve 5% das intenções.

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Vera (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelman (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 3%

Não pontuaram na pesquisa os candidatos Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB).

Resultado do 2º turno – Pesquisa para presidente 2022

Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o candidato do PT também surge com maior popularidade e ultrapassa o Bolsonaro, de acordo com a Pesquisa para presidente 2022.

Lula (PT): 53%

Bolsonaro (PL): 39%

Quando são as eleições 2022?

As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, enquanto um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação começará às 8h e terminará às 17h

Neste ano serão eleitos o presidente, o vice-presidente, governadores, senadores, e deputados federais e estaduais.