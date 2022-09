Eleições: conheça os candidatos a Senador MG 2022

Nove concorrentes vão disputar uma vaga no Senado Federal por Minas Gerais neste ano. Ao todo, o país tem 27 cadeiras na casa para a eleição do dia 2 de outubro – o que significa um terço do total –, sendo uma para cada estado e mais a do Distrito Federal. Entre os candidatos a Senador MG 2022, somente Antônio Silveira (PSD) tenta a reeleição. Mas, de acordo com pesquisas divulgadas pelo IPEC e pelo Datafolha recentemente, o deputado estadual Cleitinho (PSC) é o preferido dos mineiros.

Segundo informações da Agência Senado, entre os candidatos a Senador MG 2022, há ainda um deputado federal e um vereador de Belo Horizonte. Os outros concorrentes não ocupam cargos públicos. Dos nove, apenas duas são mulheres.

+ Eleições: qual é o número dos candidatos a presidente 2022?

Quem são os candidatos a Senador MG 2022?

Alexandre Silveira (PSD) – 555

Alexandre Silveira foi eleito primeiro suplente de Antônio Anastasia e ocupou a vaga no Senado depois que o ex-governador assumiu como ministro do Tribunal de Contas de União (TCU). Agora, tenta a reeleição como um dos candidatos a Senador MG 2022.

Formado em direito, Silveira tem 52 anos e já foi delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A carreira política começou em 2006, quando foi eleito deputado federal, tendo sido reeleito quatro anos depois.

Bruno Miranda (PDT) – 123

Bruno Miranda é vereador em Belo Horizonte, onde também atua como cirurgião-dentista. Atualmente com 42 anos, é presidente do diretório do PDT na capital mineira e já atuou na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e na Câmara de vereadores da cidade.

Durante uma sabatina na Record TV Minas realizada no dia 25 de agosto, Bruno afirmou que é contra a privatização do Metrô de Belo Horizonte e que está alinhado com as propostas do candidato do partido à presidência da República, Ciro Gomes.

Cleitinho (PSC) – 200

Entre os candidatos a Senador MG 2022, Cleitinho Azevedo é o único que atualmente ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado. Foi eleito em 2018 pelo PPS e passou pelo Cidadania antes de se filiar ao PSC para disputar uma cadeira no Senado Federal.

Apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), ele está à frente na preferência do eleitorado mineiro, segundo pesquisas recentes do IPEC e do Datafolha. Cleitinho tem 40 anos, é empresário e músico e já foi vereador em Divinópolis, sua cidade natal.

Dirlene Marques (PSTU) – 161

A concorrente mais velha entre os candidatos a Senador MG 2022, Dirlene Marques tem 75 anos e participou da fundação do PT na década de 1980. Servidora pública aposentada, foi professora na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem mestrado em Ciência Política.

Em 2018, disputou a eleição para o governo de Minas, mas não foi eleita. Ela é ligada ao movimento sindical, tendo participado também da fundação de associações de professores de ensino superior em Minas Gerais.

Irani Gomes (PRTB) – 280

Irani da Silva Gomes tem 48 anos e é pastor evangélico, além de empresário. Atualmente, ele é presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas Gerais (Sinditanque-MG), tendo ganhado notoriedade em 2018 como uma das lideranças da greve dos caminhoneiros.

Entre os candidatos a Senador MG 2022, é mais um apoiador do presidente Bolsonaro e atualmente aparece com apenas 3% das intenções de voto no estado, segundo as pesquisas mais recentes.

Marcelo Aro (PP) – 111

Marcelo Aro tem apenas 35 anos e já está no segundo mandato como deputado federal. Mas sua carreira política começou quando ele tinha 25 anos, tendo sido eleito vereador na cidade de Belo Horizonte.

Além de ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, Aro é jornalista e atua na Confederação Brasileira de Futebol, como diretor de Relações Institucionais, e na Federação Mineira de Futebol, como vice-presidente. Foi eleito deputado federal pelo PHS e chegou a ser presidente do partido. Foi em 2019 que se filiou ao PP.

Naomi de Almeida (PCO) – 290

Naomi é professor da rede pública de ensino em Contagem e já foi envolvido com o movimento estudantil, além de ter participado dos comitês de Luta contra o Golpe e pela Liberdade de Lula.

É um dos mais jovens na lista dos candidatos a Senador MG 2022, com apenas 40 anos de idade, e não pontuou na pesquisa mais recente do Datafolha entre as intenções de voto do eleitorado mineiro. Segundo o jornal Estado de Minas, ele não declarou patrimônio no registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pastor Altamiro Alves (PTB) – 142

Fundador da Igreja Internacional Despertar da Fé, o pastor Altamiro Alves é empresário e diretor-presidente da Rede Universo TV. Antes, foi camelô, cobrador e motorista de ônibus em Belo Horizonte.

Pela primeira vez, concorre a um cargo eletivo como um dos candidatos a Senador MG 2022 e também é apoiador de Bolsonaro. Nas redes sociais, convocou os fiéis para 30 dias de jejum e oração pelo Brasil até o dia da eleição, 2 de outubro. Ele aparece com 5% das intenções de voto na última pesquisa do Datafolha.

Sara Azevedo (PSOL) – 500

Sara é uma das únicas duas mulheres que disputam entre os candidatos a Senador MG 2022, também é professora da rede pública e é a terceira vez que ela concorre em uma eleição.

Em 2018, foi candidata a vice-governadora ao lado de Dirlene Marques, que agora também tenta uma cadeira no Senado. Em 2020, se candidatou a vereadora em Belo Horizonte. Ela é filiada ao PSOL há 15 anos e hoje é vice-presidente do partido em Minas Gerais, além de diretora da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.

Quais serão os cargos das eleições gerais 2022?

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal).

No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação. Cada eleitor, no entanto, escolhe um presidente, um governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual ou distrital.

No dia 2 de outubro de 2022, os eleitores brasileiros votarão no primeiro turno das eleições. Se houver segundo turno, ele será realizado no dia 30. No entanto, nem todos os candidatos podem ser escolhidos em segundo turno. Isso porque os cargos disputados nas eleições 2022 têm sistema de disputa diferente. Por exemplo: o presidente é escolhido entre alguns nomes e, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos (pelo menos metade dos votos válidos mais um), os dois mais votados fazem uma nova disputa.

Já no caso dos deputados, milhares de candidatos concorrem a 513 vagas na Câmara; os que tiverem mais votos, ocupam as cadeiras.