Candidatos a governador de Minas Gerais 2022: 10 nomes disputam o cargo no segundo maior colégio eleitoral do País. Em número de eleitores, Minas Gerais só fica atrás do Estado de São Paulo.

As eleições neste ano estão marcadas para o dia 2 de outubro, e se houver necessidade, o segundo turno acontece dia 30, também de outubro.

O prazo para os candidatos a governador de Minas Gerais 2022 registrarem a candidatura encerrou no dia 15 de agosto, um dia antes do início da campanha eleitoral. O TSE (Tribunal Regional Eleitoral) de cada estado tem até 12 de setembro para julgar as candidaturas ao governo.

Candidatos a governador de Minas Gerais 2022 – Eleições

Quem são os candidatos a governador de Minas Gerais 2022: veja por ordem alfabética, de acordo com o nome registrado na urna.

No total, 10 candidatos disputam o Governo do Estado de Minas Gerais, incluindo o atual governador Romeu Zema (Novo). Os nomes já estão registrados junto à Justiça Eleitoral que tem o prazo para julgar os registros da candidatura até 12 de setembro.

Abaixo, listamos nome, partido, número e o perfil de cada candidato de acordo com informações fornecidas ao DivulgaCand do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Cabo Tristão (PMB) – 35

Pelo Partido da Mulher Brasileira, o candidato a governador de Minas Gerais 2022 é o cabo da Polícia Militar Paulo Tristão Pinto. Com 36 anos, Tristão é nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, e tem como vice-candidato Antonio Otavio, também do PMN.

O policial militar já tentou ser eleito deputado federal em 2018, mas não conseguiu.

Nas eleições para o Governo do Estado, o PMN não se coligou a nenhum outro partido.

Carlos Viana (PL) – 22

Pelo PL, o candidato é o senador Carlos Viana, natural de Braúnas, Minas Gerais. Com 59 anos, Viana tem como vice o coronel Wanderley, do Republicanos.

Jornalista, Viana professor universitário e especialista em estratégia de marketing.

O PL faz parte da coligação “Lealdade por Minas” formada pelo Partido Liberar, Republicanos e PRTB.

Indira Xavier (UP) – 80

A União Popular lançou como candidata ao Governo de Minas a coordenadora de movimentos sociais Indira Xavier. Com 38 anos, Indira tem como vice Edna da Izidora.

Indira é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga e também da Casa de Referência da Mulher, que atende vítimas de violência na capital mineira.

A UP não formou coligação com nenhum outro partido.

Kalil (PSD) – 55

Alexandre Kalil era prefeito de Belo Horizonte, mas saiu do cargo para entrar na disputa pelo Governo de Minas Gerais nestas eleições.

Empresário, Kalil é o nome do PSD, e tem como vice André Quintão, do PT. Nascido em Belo Horizonte, capital do Estado, Kalil já foi dirigente do Atlético Mineiro.

Nestas eleições, o PSD formou, em Minas Gerais, a coligação “Juntos pelo povo de Minas Gerais”, ao lado do PT, PC do B, PV e PSB.

Lorene Figueiredo (PSOL) – 50

No PSOL, a candidata é a professora universitária Lorene Figueiredo. Com 56 anos, Lorene é nascida no Rio de Janeiro, mestre em educação e doutora em políticas públicas.

Como vice, o PSOL apresentou o nome de Ana Azevedo, do mesmo partido.

O partido não faz parte de nenhuma coligação no Estado de Minas Gerais.

Lourdes Francisco (PCO) – 29

Pelo PCO, a candidata é Lourdes Francisco. Nascida em Grão Mogol, Minas Gerais, Lourdes tem 60 anos de idade e é professora aposentada.

Como vice, o Partido da Causa Operária lançou Sebastião Pessoa.

O PCO também não faz parte de nenhuma coligação.

Marcus Pestana (PSDB) – 45

Economista, Marcus Pestana é candidato a governador de Minas Gerais 2022. Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Marcus Pestana tem 62 anos, e já foi vereador, deputado estadual e federal, além de ocupar o cargo de secretário estadual de Planejamento e de Saúde.

Como vice, o PSDB lançou Paulo Brant.

O partido participa da coligação “O futuro em nossas mãos”, composta pelo PSDB, Cidadania e PT.

Renata Regina (PCB) – 21

Pelo Partido Comunista Brasileiro, a candidata ao governo do Estado de Minas Gerais 2022 é Renata Regina. Com 36 anos, Renata é fotógrafa e doula, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Como vice, o partido colocou o nome de Tuani Guimarães.

O PCB não está coligado a nenhum outro partido.

Vanessa Portugal (PSTU) – 16

Vanessa Portugal é a candidata ao Governo de Minas pelo PSTU pela terceira vez. Servidora pública municipal, Vanessa tem 52 anos, é nascida em Boa Esperança, Minas Gerais.

A candidata já tentou ser eleita prefeita de Belo Horizonte, deputada estadual, senadora e vereadora. Ao lado dela está Jordano Metalúrgico como candidato ao cargo de vice-governador.

O PSTU não compõe nenhuma coligação.

Zema (Novo) – 30

Atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema tenta a reeleição. Ele foi o primeiro governador eleito do Partido Novo.

Empresário, Zema é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, tem 57 anos, é natural de Araxá, Minas Gerais.

Como vice, o Novo lançou o professor Mateus.

Nestas eleições, o Novo está na coligação “Minas nos Trilhos”, ao lado do PP, Podemos, Solidariedade, Patriota, Avante, PMN, Agir, DC e MDB.