Resultado da eleição 2022: Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB) disputaram o governo do Mato do Grosso do Sul. Confira o resultado das urnas eletrônicas

Eleitores do Mato do Grosso do Sul foram às urnas neste domingo (30) para decidir quem será o governador do Estado nos próximos quatro anos. Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB) disputaram o cargo na eleição 2022.

Além da disputa para governo, os eleitores brasileiros decidem também o próximo presidente do Brasil. Estão na disputa o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira o resultado da eleição do Mato Grosso do Sul:

No dia 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, o Capitão Contar saiu na frente com 26,71% dos votos válidos. Eduardo Ridel alcançou o segundo lugar com 25,16% dos votos.

Quem ganhou a eleição em Mato Grosso do Sul hoje

O novo governador do Mato Grosso do Sul é Eduardo Riedel, 53 anos. Filiado ao Filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Eduardo Riedel é carioca, formado em Ciências Biológicas e com mestrado em Zootecnia. Apesar de ter atuado no setor privado durante boa parte de sua carreira, ele ficou à frente da Secretaria de Infraestrutura desde fevereiro de 2021, ocupou a Secretaria de Governo e coordenou o Prosseguir, programa de monitoramento do coronavírus.

Governadores eleitos no primeiro turno nas eleições 2022

Acre: Gladson Cameli (PP) - 56,75% dos votos válidos

Amapá: Clécio (Solidariedade) - 53,66% do votos válidos

Ceará: Elmano de Freitas (PT) - 53,93% dos votos válidos

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB) - 50,30% dos votos válidos

Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil) - 51,80% dos votos válidos

Mato Grosso: Mauro Mendes - 68,45% dos votos válidos

Maranhão: Carlos Brandão (PSB) - 51,29% dos votos válidos

Minas Gerais: Zema (NOVO) - 56,21% dos votos válidos

Paraná: Ratinho Junior (PSD) - 69,64% dos votos válidos

Pará: Helder (MDB) - 70,3% dos votos válidos

Piauí: Rafael Fonteles (PT) - 57,14% dos votos válidos

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL) - 58,65% dos votos válidos

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT) - 58,31% dos votos válidos

Roraima: Antônio Denarium - 56,47% dos votos válidos

Tocantins: Wanderlei Barbosa - 58,14% dos votos válidos