Voto em trânsito eleições 2022: veja como e onde fazer o pedido

Voto em trânsito eleições 2022 é o jeito de todo brasileiro votar neste ano mesmo estando longe de casa. A partir do dia 18 de julho, os eleitores vão poder pedir o voto em trânsito para a Justiça Eleitoral garantindo assim o direito de votar em outubro. Mas atenção, para entrar com o pedido de voto em trânsito eleições 2022 é preciso se atentar aos prazos.

Neste ano, as eleições acontecem em outubro. O primeiro turno será no dia 2 (primeiro domingo do mês), e o segundo turno no dia 30 (último domingo do mês). Quem já sabe que não estará em seu domicílio eleitoral nestas datas precisa pedir o voto em trânsito.

Por exemplo: se você mora em São Paulo, mas sabe que estará em Fortaleza, no Ceará, no dia da votação, basta informar à Justiça Eleitoral que pretende ir às urnas em outra localidade. No entanto, nestes casos o eleitor só poderá votar para presidente da República.

Abaixo o DCI explica o que é voto em trânsito eleições 2022, prazo para entrar com o pedido e onde fazer a solicitação.

Veja também: Quando é a eleição para presidente? Pleito será em outubro

Como funciona o voto em trânsito eleições 2022

Voto em trânsito eleições 2022 é o pedido de transferência temporária que o eleitor pode fazer para votar fora do seu domicílio eleitoral em outubro de 2022.

Segundo explicação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os eleitores ausentes do domicílio eleitoral, ou seja, aqueles que estiverem longe da cidade onde votam, poderão votar em qualquer município que tenha acima de 100 mil eleitores, desde que tenham feito este pedido de transferência entre o dia 18 de julho até 18 de agosto.

A transferência temporária do domicílio eleitoral permite que o eleitor vote onde estiver para presidente da República, e se o pedido para voto em trânsito for no mesmo Estado, será permitido ao eleitor votar em todos os cargos em disputa.

Por exemplo: Quem vota em Belo Horizonte (MG), mas sabe que estará durante as eleições em Uberlândia (MG) poderá votar para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente.

Agora se você é cadastrado como eleitor em Belo Horizonte (MG), mas está no Rio de Janeiro, só poderá votar para presidente.

Além do prazo para fazer o pedido de voto em trânsito eleições 2022, o eleitor deve ir pessoalmente até o cartório eleitoral mais próximo com documentos necessários.

Como pedir o voto em trânsito eleições 2022

Para pedir o voto em trânsito eleições 2022, as pessoas devem ir presencialmente até um cartório eleitoral levando documento oficial com foto. Não há a possibilidade de fazer a solicitação pela internet.

O Tribunal Superior Eleitoral também enfatiza que só o eleitor pode solicitar o voto em trânsito. Não é possível que outra pessoa faça o pedido por você.

Outro ponto importante a ser destacado é que voto em trânsito eleições 2022 só é permitido se o eleitor estiver em uma cidade que tenha mais de 100 mil eleitores cadastrados.

Os pedidos de voto em trânsito eleições 2022 podem ser feitos em qualquer cartório eleitoral. No cartório, você vai indicar em que cidade e estado pretende votar.

Para saber onde fica o cartório eleitoral, você deve seguir os passos abaixo:

Acessar o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

Clicar em Cartórios e Zonas Eleitorais;

Em seguida selecionar “Consulta a zonas eleitorais”;

Na aba que aparece em sua tela, selecione a UF (Estado) onde você quer consultar;

Na página seguinte, aparecerá para você a relação completa dos cartórios eleitorais, ali você vai encontrar município, endereço.

Lembrando que para pedir o voto em trânsito eleições 2022, o eleitor precisa ir pessoalmente até o cartório eleitoral.

Voto em trânsito pode ocorrer para todos os cargos?

De acordo com o Código Eleitoral e as resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), existem duas possibilidades de voto em trânsito. Entenda:

Quem estiver fora da cidade, mas no mesmo estado onde é eleitor poderá votar para todos os cargos na disputa, que são: deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República;

Já os eleitores que estiverem fora do estado onde estão registrados poderão escolher apenas o presidente da República.

É possível também escolher diferentes cidades para o voto em trânsito em cada turno da eleição. Então, se você sabe que estará em uma cidade no primeiro turno e em outra quando for o segundo turno, pode pedir o voto em trânsito para cada turno e indicar locais distintos.

Qual é o prazo para solicitar o voto em trânsito eleições 2022:

Os eleitores poderão solicitar o voto em trânsito do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto. O prazo vale para o primeiro e também segundo turno das votações.

O prazo de 18 de julho até 18 de agosto é o mesmo também para aqueles eleitores que desejam cancelar ou alterar a habilitação para votar em trânsito.

É fundamental frisar que após passado o prazo nenhum eleitor vai conseguir alterar ou cancelar a habilitação para o voto em trânsito que já estiver autorizada.

Eleitor que tenha título no exterior pode pedir o voto em trânsito no Brasil?

O Tribunal Superior Eleitoral permite que eleitores com título no exterior que estiverem no Brasil podem solicitar o voto em trânsito em qualquer capital ou município que tenha mais de 100 mil eleitores registrados.

O que não vale é se você estiver no exterior na data das eleições e quiser votar. O voto em trânsito não se aplica no exterior, somente em regiões, estados e municípios brasileiros.

Não consegui pedir o voto em trânsito, o que acontece agora?

Os eleitores que não fizerem o pedido do voto em trânsito antes do prazo ou aqueles que pediram, mas não vão estar na cidade indicada deverá justificar sua ausência, inclusive se estiver no seu domicílio eleitoral.

Ou seja, se você preencheu uma outra cidade e por ventura estará onde é registrado como eleitor, não vai conseguir votar e será preciso justificar a ausência.

Lembrando que uma vez feito o pedido de voto em trânsito nas eleições 2022, o eleitor não precisa retornar ao seu domicílio de origem, porque após as eleições, o título volta automaticamente.