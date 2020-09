Eleições BH 2020 – Saiba quem são os candidatos à prefeitura da cidade

Eleições BH 2020 – Com o fim das convenções partidárias no dia 16, chegou a hora dos partidos oficializarem a candidatura de seus representantes para as eleições municipais. Na cidade de Belo Horizonte já existem 16 candidatos oficiais para a prefeitura da capital. Alguns nomes já são conhecidos como Alexandre Kalil, que tenta a reeleição, outros são novidades no cenário, como Rodrigo Paiva do Partido Novo.

Poranto, confira quais são os candidatos na capital mineira, em ordem alfabética:

Quem são os candidatos à prefeitura nas eleições de BH em 2020

Alexandre Kalil (PSD)

O atual prefeito de Belo Horizonte se candidata à reeleição para a prefeitura. Além disso, Kalil é empresário. Já foi presidente do Clube Atlético Mineiro, entre os anos de 2008 e 2014. Em 2014, o parlamentar chegou a anunciar sua candidatura para deputado federal, mas desistiu.

O vice da chapa do Partido Social Democrática (PSD), é Fuad Noman, ex-secretário Municipal de Fazenda.

Áurea Carolina (Psol)

Áurea Carolina é graduada em Ciências Sociais pela UFMG, especialista em Gênero e Igualdade pela Universidade Autônoma de Barcelona e Mestra em Ciência Política pela UFMG. Foi eleita vereadora por Belo horizonte em 2016 e em 2018 assumiu o cargo de deputada federal.

Atualmente, é candidata à prefeitura da capital mineira pelo PSOL. O vice escolhido para compor a chapa é Leonardo Péricles, do Unidade Popular pelo Socialismo.

Bruno Engler (PRTB) – Eleições BH 2020

O candidato está concorrendo à prefeitura pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Bruno Engler tem 23 anos e ajudou a fundar o movimento Direita Minas. Em 2018, se elegeu para deputado estadual. Além disso, o parlamentar faz parte da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).Contudo, o PRTB ainda não definiu seu candidato a vice.

Cabo Xavier (PMB)

O policial militar Cabo Xavier é presidente nacional do PDS (Partido da Defesa Social), partido ainda em formação e que, por isso, não pode participar das eleições deste ano. Portanto, é candidato por outra legenda, o Partido da Mulher Brasileira. Em 2018, Xavier concorreu às eleições para deputado federal, mas não foi eleito. Todavia, a chapa atual ainda não tem vice definido.

Fabiano Cazeca (Pros)

O candidato Fabiano Cazeca tem 66 anos e é empresário do ramo de consórcios. Em 2018 tentou se eleger como deputado federal, mas não conseguiu o cargo. Cazeca tem como vice a Doutora Paula Psiquiatra do Partido Trabalhista Cristão (PTC). A chapa, portanto, é composta apenas pelas duas legendas: PROS e PTC.

Igor Timo (Podemos) – Eleições BH 2020

Igor Timo tem 38 anos e é empresário do ramo de tecnologia da informação. Ele também possui empresas na área de segurança privada. Timo foi eleito deputado federal por Minas Gerais em 2018. Atualmente é o candidato do Podemos para a prefeitura de Belo Horizonte, partido em que é presidente também.

João Vítor Xavier (Cidadania)

O candidato do Cidadania é formado em jornalismo e cumpre seu terceiro mandato como deputado federal. Além disso, p parlamentar é apresentador de um programa esportivo em uma rádio de Belo Horizonte. Além disso João Vítor presidente estadual no cidadania em Minas Gerais. O empresário Leonardo Bortoletto completa a chapa como vice.

Lafayette Andrada (Republicanos)

O advogado Lafayette atualmente cumpre mandato como deputado federal. Contudo, já foi deputado estadual, secretário de Estado de Defesa Social (2011-2012), vereador em Juiz de Fora (2001-2004) e vereador em Lavras (1992-1996). É a aposta do Republicanos na capital mineira. Sua vice da chapa é a gestora de projetos da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Marlei Rodrigues.

Luisa Barreto (PSDB)

O PSBD definiu Luísa Barreto como a candidata do partido à prefeitura de Belo Horizonte. Formada em políticas públicas e gestão governamental, trabalhou como secretária-adjunta de Planejamento e Gestão do governo de Romeu Zema (Novo). Também atuou como uma das coordenadoras de campanha do senador Antonio Anastasia, em 2018.

Além disso, a chapa é engrossada por Juvenal Araújo, ex-subsecretário de Política de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Distrito Federal.

Marcelo de Souza e Silva (Patriota)

Marcelo Souza e Silva é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) desde 2019. Tem formação em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. O pré-candidato já atuou na prefeitura de Belo Horizonte, como Secretário de Desenvolvimento Econômico e Secretário da Regional Centro-Sul, entre 2013 e 2015.

Concorre pelo Patriota à prefeitura de Belo Horizonte. Entretanto, ainda não tem um vice definido na chapa.

Marília Domingues (PCO) – Eleições BH 2020

A candidata do Partido da Causa Operária é Marilia Garcia. Tem 24 anos e é estudante de Letras. Ela é uma das coordenadoras nacionais da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR). Entretanto, o PCO ainda não oficializou o vice para a eleição de 2020.

Nilmário Miranda (PT)

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) é Nilmário Miranda. O politico é jornalista e já foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, no governo Lula em 2003. De 2015 a 2018, atuou como Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais. Quem completa sua chapa, portanto, é a estudante e microempresária Luana de Souza.

Prof. Wendel Mesquita (Solidariedade)

O candidato do Solidariedade já foi vereador de Belo Horizonte entre 2009 e 2018. Nas ultimas eleições, porém, foi eleito deputado estadual, pelo mesmo partido. Mesquita criou e coordenou um cursinho pré-vestibular comunitário e idealizou o Projeto Brasil Melhor, que desenvolve atividades educativas e culturais para pessoas de baixa renda.

Ainda não tem um vice definido na chapa. Contudo, o candidato afirma que está entre dois nomes: a empresária Sandra Bini e Pastora Gisele.

Rodrigo Paiva (Novo)

Rodrigo Paiva tem graduação em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica pelo Massachusetts of Technology. Paiva concorreu ao senado nas ultimas eleições, também pelo partido Novo. Mas essa é a primeira vez que se candidata a um cargo do executivo em Belo Horizonte. Além disso, terá como vice a médica Patrícia Albergaria.

Wadson Ribeiro (PCdoB) – Eleições BH 2020

Wadson é formado em administração e foi secretário-executivo do Ministério do Esporte entre 2007 e 2011. Em 2006 e em 2014 foi eleito deputado federal. Além disso, entre 2015 e 2018, atuou como ouvidor-geral do estado, durante a gestão de Fernando Pimentel (PT). Agora concorre à prefeitura de Belo Horizonte pelo PCdo B. Kátia Vergilio é a vice da chapa.

Wanderson Rocha (PSTU)

Wanderson tem 46 anos, é mestre em sociologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e atua em movimentos sindicais. Além disso, é professor municipal. Portanto, Rocha foi a aposta do PSTU para a prefeitura da capital de Minas Gerais. Firmínia Rodrigues será vice na chapa.