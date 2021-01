Governo Bolsonaro gasta R$ 15,6 milhões em leite condensado

O presidente Jair Bolsonaro já tinha chamado atenção quando divulgou uma foto em que comia pão com leite condensado. Esse hábito pode ser o motivo dos altos valores gastos com o produto nos últimos anos pelo governo federal.

Segundo o (M)dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles, foram gastos R$ 15.641.777,49 apenas em Leite Condensado no ano de 2020 pelo governo federal.

Contudo em 2019, os gastos em leite condensado foram ainda maiores, sendo 26 milhões.

Compras do governo Bolsonaro além do leite condensado

O Metrópoles fez uma estimativa de gastos e apontou que foram mais de R$ 1,8 bilhão no carrinho de compras do governo. Um aumento de 20%.

Alguns valores chamaram a atenção para além do leite condensado, como R$ 5 milhões em uva passa, R$ 2.203.681, 89 em goma de mascar, R$ 14 milhões com molho inglês e shoyo, R$ 17 milhões em creme de leite.

Os produtos não param por aí, além dos gastos com alimentos in natura como couve ou abobora e o tradicional arroz e feijão, o governo gastou bastante com comidas processadas. Pizzas, massa de pastel, refrigerantes, batata frita embalada, sagu estão na lista de compras e somam altos valores. Sorvete, picolé, fruta em calda, doce em tablete, cristalizado, para cobertura, granulado ou confeitado somam juntos R$ 123,2 milhões de gasto.

Além do leite condensado, veja os gastos detalhes do governo Bolsonaro com alimentos em 2020.