Bolsonaro será julgado no TSE - Foto: divulgação

Julgamento Bolsonaro no dia 22 de junho: horário e como assistir

No dia 22 de junho, quinta-feira, começa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o julgamento de Jair Bolsonaro, 68 anos. Se condenado, o ex-presidente deve ficar inelegível, ou seja, pode perder seus direitos políticos pelos próximos 8 anos. Walter Braga Netto (PL), vice dele nas eleições 2022, também é acusado no processo.

Como assistir o julgamento de Bolsonaro dia 22 de junho?

O primeiro dia de julgamento de Bolsonaro, no 22 de junho, será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do TSE, a partir das 9 horas.

A Corte também reservou outras duas sessões ordinárias para a análise do processo, que poderão ocorrer nos dias 27 e 29 de junho - essa última data, inclusive, é a expectativa para o resultado do julgamento, quando os ministros começam a votar.

A composição do julgamento de Bolsonaro inclui os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, da classe de juristas. Participam ainda os ministros Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Raul Araújo.

O advogado do ex-presidente é o Tarcísio Vieira de Carvalho, que já foi ministro do TSE.

Do que Bolsonaro é acusado?

Conforme publicado pela Agência Brasil, Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022.

Em parecer enviado ao TSE, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) defendeu a condenação de Bolsonaro. Para o órgão, o então presidente divulgou aos embaixadores informações inverídicas sobre o sistema de votação.

Durante a tramitação da ação, a defesa de Bolsonaro defendeu que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral. No entendimento dos advogados, o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022 e o nome dele ainda não tinha sido aprovado em convenção partidária.

O relator da ação é o corregedor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O relatório da Aije já está disponível no Portal do TSE para consulta pública desde o dia 1º de junho.

ASSISTA AO VÍDEO DO TSE COM A EXPLICAÇÃO DO JULGAMENTO

