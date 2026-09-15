Julgamento hoje no STF ao vivo: assista a transmissão no celular

Julgamento hoje no STF ao vivo: assista a transmissão no celular

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira, 15 de setembro, uma sessão extraordinária para analisar o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e mensagens atribuídas a ele e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A transmissão será ao vivo pela internet e pela televisão.

Onde assistir ao julgamento de Moraes no STF ao vivo?

A sessão do STF poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente pelo YouTube oficial do Supremo Tribunal Federal. A transmissão também será feita pela TV Justiça e pela Rádio Justiça.

Para acompanhar pela internet, o espectador pode acessar o canal oficial do STF no YouTube antes do início da sessão e acompanhar a transmissão em tempo real.

Outra opção é acompanhar a cobertura ao vivo de veículos de imprensa que farão a transmissão e a repercussão da sessão.

Como assistir ao julgamento de Moraes pelo YouTube

Para acompanhar a sessão do STF pelo celular, computador ou televisão conectada à internet, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo ou site do YouTube;

Pesquise por “STF ao vivo julgamento Moraes”;

Procure pela transmissão publicada pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal;

Se a transmissão ainda não tiver começado, ative o lembrete;

No horário marcado, retorne à página para acompanhar a sessão.

A transmissão oficial será disponibilizada pelo próprio STF e poderá ser acompanhada gratuitamente.

Que horas começa o julgamento de Moraes hoje?

A sessão extraordinária do STF está marcada para começar às 10h desta terça-feira (15). O julgamento será conduzido pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que também assumiu a relatoria do caso e será o primeiro a votar.

O rito prevê a abertura dos trabalhos, o pregão do processo, a leitura do relatório, manifestações da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, os votos dos ministros.

O que será decidido no julgamento de Moraes?

O STF vai analisar se deve ser aberta uma investigação relacionada ao ministro Alexandre de Moraes a partir de elementos reunidos pela Polícia Federal envolvendo mensagens atribuídas a ele e a Daniel Vorcaro.

A sessão não representa um julgamento de culpa ou uma condenação de Moraes. A decisão trata da possibilidade de aprofundamento das investigações sobre os fatos apresentados à Corte.

O caso envolve informações sobre a relação entre Moraes e Vorcaro, que era proprietário do Banco Master. A sessão ocorre após a divulgação de informações relacionadas ao caso e em meio à repercussão política envolvendo o Supremo.

Data: terça-feira, 15 de setembro de 2026

Horário: 10h, pelo horário de Brasília

Local: Supremo Tribunal Federal, em Brasília

Sessão: extraordinária do Plenário

Tema: análise de possível abertura de investigação envolvendo Alexandre de Moraes

Onde assistir: YouTube oficial do STF, TV Justiça e Rádio Justiça

Transmissão gratuita: sim