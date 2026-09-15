Política

Julgamento hoje no STF ao vivo: assista a transmissão no celular

Transmissão começa às 10h

Escrito por Anny Malagolini
Julgamento hoje no STF ao vivo Foto: Antonio Augusto/STF
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira, 15 de setembro, uma sessão extraordinária para analisar o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e mensagens atribuídas a ele e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A transmissão será ao vivo pela internet e pela televisão.

Onde assistir ao julgamento de Moraes no STF ao vivo?

A sessão do STF poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente pelo YouTube oficial do Supremo Tribunal Federal. A transmissão também será feita pela TV Justiça e pela Rádio Justiça.

Para acompanhar pela internet, o espectador pode acessar o canal oficial do STF no YouTube antes do início da sessão e acompanhar a transmissão em tempo real.

Outra opção é acompanhar a cobertura ao vivo de veículos de imprensa que farão a transmissão e a repercussão da sessão.

Como assistir ao julgamento de Moraes pelo YouTube

  • Para acompanhar a sessão do STF pelo celular, computador ou televisão conectada à internet, siga o passo a passo:
  • Abra o aplicativo ou site do YouTube;
  • Pesquise por “STF ao vivo julgamento Moraes”;
  • Procure pela transmissão publicada pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal;
  • Se a transmissão ainda não tiver começado, ative o lembrete;
  • No horário marcado, retorne à página para acompanhar a sessão.

A transmissão oficial será disponibilizada pelo próprio STF e poderá ser acompanhada gratuitamente.

Que horas começa o julgamento de Moraes hoje?

A sessão extraordinária do STF está marcada para começar às 10h desta terça-feira (15). O julgamento será conduzido pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, que também assumiu a relatoria do caso e será o primeiro a votar.

O rito prevê a abertura dos trabalhos, o pregão do processo, a leitura do relatório, manifestações da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, os votos dos ministros.

O que será decidido no julgamento de Moraes?

O STF vai analisar se deve ser aberta uma investigação relacionada ao ministro Alexandre de Moraes a partir de elementos reunidos pela Polícia Federal envolvendo mensagens atribuídas a ele e a Daniel Vorcaro.

A sessão não representa um julgamento de culpa ou uma condenação de Moraes. A decisão trata da possibilidade de aprofundamento das investigações sobre os fatos apresentados à Corte.

O caso envolve informações sobre a relação entre Moraes e Vorcaro, que era proprietário do Banco Master. A sessão ocorre após a divulgação de informações relacionadas ao caso e em meio à repercussão política envolvendo o Supremo.

Data: terça-feira, 15 de setembro de 2026
Horário: 10h, pelo horário de Brasília
Local: Supremo Tribunal Federal, em Brasília
Sessão: extraordinária do Plenário
Tema: análise de possível abertura de investigação envolvendo Alexandre de Moraes
Onde assistir: YouTube oficial do STF, TV Justiça e Rádio Justiça
Transmissão gratuita: sim

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Nikolas Ferreira é candidato em 2026 Fonte: Agência Câmara de Notícias

Nikolas Ferreira é candidato a que em 2026?

Romeu Zema é de direita ou esquerda

Romeu Zema é de direita ou esquerda?

Quando começa a campanha eleitoral

Quando começa a campanha eleitoral de 2026? Veja o período da propaganda eleitoral

Voto feminino no brasil

Voto feminino no Brasil completa 94 anos com história que não deve ser esquecida

A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026

A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026

Soraya Thronicke

Ex-bolsonarista, Soraya Thronicke explica por que agora apoia Lula

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes