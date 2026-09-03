Nikolas Ferreira é candidato a que em 2026?

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chega a 2026 como um dos principais nomes da direita no Congresso Nacional. Eleito para a Câmara dos Deputados em 2022, o parlamentar mantém forte presença nas redes sociais e atuação em pautas conservadoras, mas a definição sobre qual cargo disputará nas eleições de 2026 depende do registro formal de candidatura.

Nikolas Ferreira é candidato em 2026?

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) será candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Pelo Partido Liberal, o parlamentar disputa novamente uma vaga de deputado federal por Minas Gerais e terá o número 2222 nas urnas.

O político foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2022. Antes disso, em 2020, havia sido eleito vereador de Belo Horizonte, pelo então PRTB. A nova candidatura mantém o deputado na disputa por uma vaga na Câmara, onde exerce o mandato desde 2023 e se consolidou como um dos principais nomes da direita brasileira nas redes sociais e no Congresso.

O parlamentar ganhou projeção nacional antes mesmo de chegar ao Congresso, principalmente pela atuação nas redes sociais e pela defesa de pautas conservadoras.

Qual é o partido de Nikolas Ferreira?

Nikolas Ferreira é filiado ao Partido Liberal (PL). Foi pela legenda que conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Antes disso, em 2020, ele havia disputado uma cadeira de vereador. Na ocasião, concorreu pelo PRTB.

A trajetória eleitoral de Nikolas ganhou projeção nacional após a eleição de 2022, quando ele foi escolhido pelos eleitores mineiros para representar o Estado na Câmara.

Em 2026, Nikolas Ferreira permanece em atividade como deputado federal. Os dados da Câmara dos Deputados mostram participação em votações, discursos e apresentação de propostas legislativas.

No ano, ele aparece como autor de 179 propostas legislativas e como relator de outras 36. Também participou de 121 votações nominais em plenário.

O deputado é titular da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), além de integrar como titular comissões especiais relacionadas à inteligência artificial e ao Plano Nacional de Educação.

Ele também ocupa, desde 17 de março de 2026, o cargo de 3º vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Patrimônio declarado por Nikolas Ferreira

Na declaração eleitoral apresentada nos dados fornecidos, Nikolas Ferreira declarou patrimônio total de R$ 3.898.456,67. Entre os bens e investimentos declarados estão aplicações de renda fixa, títulos públicos, fundos de investimento, ações, participações societárias e valores mantidos em contas bancárias.

O maior item individual da declaração é uma casa avaliada em R$ 2.231.664,61. Segundo a declaração, o imóvel foi adquirido por meio de financiamento imobiliário e ainda não estava totalmente quitado. O saldo devedor informado em 31 de dezembro de 2025 era de R$ 1.720.620,18.

A declaração também reúne investimentos em renda fixa e fundos, além de ações de companhias abertas e participações em empresas privadas.

Quanto Nikolas Ferreira recebe como deputado?

Como deputado federal, Nikolas Ferreira tem salário bruto mensal informado de R$ 46.366,19. Além da remuneração, os dados de 2026 mostram despesas relacionadas à atividade parlamentar, incluindo cota parlamentar e verba destinada ao funcionamento do gabinete.

Até o período informado, a cota parlamentar registrava R$ 196.827,72 em gastos, enquanto a verba de gabinete somava R$ 834.253,32.

O gabinete tinha 18 pessoas vinculadas ao longo de 2026, sendo 12 funcionários ativos no momento da consulta.