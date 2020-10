Eleições 2020: saiba como consultar o local de votação pela internet

É possível descobrir o local de votação apenas pela internet, usando o site do TSE e colocando seus dados. Confira o passo para saber onde votar no primeiro e segundo turno. sem se atrasar.

As eleições de 2020 estão chegando e antes de mais nada é preciso saber o seu local de votação. Pois assim você evita se atrasar ou perder tempo procurando sua zona e sessão eleitoral quando chegar ao colégio. Além disso, se todos souberem onde vão votar antes, filas e aglomerações podem ser evitadas. Por isso, veja como descobrir seu local de votação pela internet.

Como consultar local de votação?

É possível fazer a consulta de maneira rápida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Você vai precisar apenas do número do título, nome da mãe e data de nascimento. Mas caso você não tenha o título em mãos, é possível fazer a consulta utilizando seu nome ou CPF também.

Veja o passo a passo:

1° Entre no site do TSE (Clique aqui para entrar no site)

2° Clique na aba “local de votação”

3° por fim, coloque seus dados e terá o resultado correto

Você também pode obter o título por meio do aplicativo e-Título, disponível para os aparelhos de celular e tablets que utilizam os sistemas operacionais iOS (iPhone) e Android.

Como fazer transferência de domicilio?

O eleitor que mudou de endereço nos últimos meses e pretende votar no novo local de moradia precisa fazer a transferência de domicílio eleitoral. Para transferir seu título para outra localidade, será necessário um atendimento presencial para fazer a mudança.

Mas primeiramente, existem duas condições para realizar a troca

Que tenha decorrido pelo menos 1 ano da inscrição ou da última transferência;

Residência mínima de 3 meses no novo endereço.

Levar os itens:

1° Documento original com foto, como RG, CNH, carteira de trabalho etc

2) Comprovante de residência (Ex: conta de luz, telefone, água, correspondência em nome da pessoa, etc);

3)Título de Eleitor, se possuir;

4)Comprovante de votação ou justificação que possuir.

Contudo, para 2020 não é possível fazer mudanças mais, o prazo se encerrou no dia 6 de maio. Portanto, você só pode alterar dados, local de votação ou fazer transferência a partir de dezembro deste ano. O mesmo vale para regularizar a situação do título. Então, fique atento aos prazos e as datas!

Quando serão as eleições em 2020?

Com a pandemia do novo coronavírus, as datas eleitorais tiveram de ser adiadas. Portanto, não serão mais em outubro. O primeiro turno foi remarcado para o dia 15 de novembro. Já o segundo turno, para onde houver, acontecerá no dia 29 de novembro.