Política

Que horas sai a nova pesquisa Quaest do 2º turno?

Levantamento sobre o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Escrito por Anny Malagolini
Que horas sai a nova pesquisa Quaest do 2º turno
Foto: Agência Brasil
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A expectativa dos eleitores aumenta nesta quarta-feira (21), com a divulgação de uma nova pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República. O levantamento vai medir as intenções de voto para o segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), a quatro dias da votação, marcada para domingo (25).

O resultado é aguardado em meio a uma das disputas mais acirradas desta eleição. A nova rodada também ganha relevância por reunir entrevistas realizadas depois do debate entre os candidatos promovido pela Band, no domingo (18).

Qual o horário da pesquisa Quaest hoje?

A pesquisa Quaest está prevista para ser divulgada nesta quarta-feira (21). Até o momento, não foi possível confirmar o horário exato da publicação deste levantamento. Na rodada anterior, divulgada em 14 de outubro, os resultados foram apresentados a partir das 18h, na GloboNews.

Os dados podem ser acompanhados pela cobertura jornalística do Grupo Globo e pelos portais de notícias que publicarem os resultados após a divulgação oficial.

O levantamento pretende atualizar o cenário da corrida presidencial na reta final da campanha. Além da intenção de voto, a pesquisa permite acompanhar a posição dos eleitores diante dos dois candidatos e comparar os números com a rodada anterior.

A coleta foi realizada presencialmente entre os dias 17 e 20 de outubro, com 2.154 eleitores. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Globo Comunicação e Participações e pela Editora Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O que mostrou a última pesquisa Quaest?

No levantamento divulgado em 14 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 46% das intenções de voto, enquanto Lula registrou 44%. A diferença de dois pontos percentuais configurava empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos.

Na mesma pesquisa, 9% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo, e 1% não soube responder.

O estudo anterior ouviu 2.154 pessoas entre os dias 10 e 13 de outubro e foi registrado no TSE sob o número BR-08729/2026.

A nova rodada poderá indicar se houve movimentação no eleitorado após o primeiro debate do segundo turno e mostrar como chega a disputa à última semana antes da votação.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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