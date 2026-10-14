Que horas sai a pesquisa Quaest hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

O instituto Quaest divulga nesta quarta-feira, 14 de outubro, a primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra o cenário da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que voltam às urnas no dia 25 de outubro.

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje?

A pesquisa Quaest será divulgada a partir das 18h desta quarta-feira (14), com os números da intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. O resultado será apresentado pela GloboNews.

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro, em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Este é o primeiro levantamento nacional do instituto após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio Bolsonaro terminou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

A pesquisa também pode ajudar a identificar como estão distribuídos os votos dos eleitores que escolheram candidatos que ficaram fora do segundo turno, além de medir o percentual de indecisos e as intenções de voto branco e nulo.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha?

O Datafolha também divulgará uma nova pesquisa sobre o segundo turno presidencial nesta quinta-feira (15), a partir das 18h30. O instituto entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026. Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

Acompanhe também o resultado da eleição de 2026 e as atualizações sobre a disputa presidencial.