Política

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo turno

Veja como está a disputa eleitoral

Escrito por Anny Malagolini
pesquisa Quaest hoje Foto: Agência Brasil
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O instituto Quaest divulga nesta quarta-feira, 14 de outubro, a primeira pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mostra o cenário da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que voltam às urnas no dia 25 de outubro.

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje?

A pesquisa Quaest será divulgada a partir das 18h desta quarta-feira (14), com os números da intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. O resultado será apresentado pela GloboNews.

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro, em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

Este é o primeiro levantamento nacional do instituto após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio Bolsonaro terminou com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

A pesquisa também pode ajudar a identificar como estão distribuídos os votos dos eleitores que escolheram candidatos que ficaram fora do segundo turno, além de medir o percentual de indecisos e as intenções de voto branco e nulo.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha?

O Datafolha também divulgará uma nova pesquisa sobre o segundo turno presidencial nesta quinta-feira (15), a partir das 18h30. O instituto entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-00466/2026. Na pesquisa anterior, divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

Acompanhe também o resultado da eleição de 2026 e as atualizações sobre a disputa presidencial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 Fonte: Agência Senado

Veja que horas começa a votação da escala 6×1 no Senado hoje e onde assistir ao…

pesquisa Quaest para presidente

Veja o resultado da nova pesquisa Quaest para presidente 2026

resultado da pesquisa eleitoral PoderData hoje

Lula sobe, Flávio Bolsonaro desce: veja o resultado da pesquisa eleitoral PoderData…

Tem debate entre Lula e Flávio Bolsonaro hoje

Tem debate entre Lula e Flávio Bolsonaro hoje? Confira a agenda

Pesquisas eleitorais para o segundo turno

Veja o horário da próxima pesquisa presidente 2026: Quaest, Datafolha e BTG

nova pesquisa presidente 2026 quaest

Confira a nova pesquisa presidente 2026 do Quaest

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes