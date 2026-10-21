Política

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje; veja quem lidera 2º turno

Pesquisa sai neste dia 21 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Que horas sai a pesquisa Quaest hoje
Foto: Agência Brasil
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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República nas eleições 2026 será divulgada nesta quarta-feira (21), às 10h. O levantamento vai atualizar o cenário do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), a quatro dias da votação, marcada para domingo (25).

Que horas sai a pesquisa Quaest nesta quarta-feira?

A pesquisa Quaest será divulgada às 10h desta quarta-feira (21 de outubro). O resultado permitirá comparar o desempenho dos dois candidatos em relação ao levantamento anterior, publicado em 14 de outubro. Encomendada pela TV Globo e pela Editora Globo, a sondagem deve mostrar como estão as intenções de voto na reta final da campanha, além de medir a rejeição aos candidatos e o grau de definição do eleitorado. A divulgação está prevista para as 10h, conforme informações publicadas pela imprensa.

O estudo é realizado por meio de entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em diferentes regiões do país. A amostra prevista é de 2.154 pessoas, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números devem ajudar a dimensionar a disputa presidencial nos últimos dias antes da votação do segundo turno.

Na pesquisa Quaest anterior, publicada em 14 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu numericamente à frente de Lula. O senador do PL registrou 46% das intenções de voto, contra 44% do presidente, considerando os votos válidos.

Como a diferença entre os candidatos ficou dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o resultado configurou empate técnico. A nova rodada permitirá verificar se a distância entre os dois aumentou, diminuiu ou permaneceu estável na última semana da campanha. Os números divulgados nesta quarta-feira também poderão ser comparados com os resultados de outros institutos eleitorais, oferecendo diferentes perspectivas sobre a disputa presidencial.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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