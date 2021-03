Rodrigo Maia defende Lula e diz que petista é melhor que Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM), ex-presidente da Câmara, surpreendeu a web nesta quarta-feira ao distribuir pelo Twitter elogios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista fez um pronunciamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pela manhã, e gerou repercussão pelo tom de estadista do discurso onde Rodrigo Maia defende Lula:

Rodrigo Maia defende Lula

“Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense”, comparou Maia.

“Um defende uma política externa independente; outro defende a subserviência. Um defende política ambiental; outro a política da destruição. Um respeita e defende a democracia; o outro não sabe o que isso significa”, completou.

Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 10, 2021

Em outro momento, o parlamentar diz ter diferenças com Lula em relação aos projetos econômicos, mas que reconhece suas qualidades. “Um fundou um partido e disputou 4 eleições; o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o @LulaOficial, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual”, finalizou.

Rodrigo Maia já havia saído em defesa de Lula com a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anulou as condenações do ex-presidente. “É a decisão correta, do ponto de vista jurídico, pelos advogados que consultei. Essa questão eleitoral não pode ser mais relevante do que um julgamento justo para todos os brasileiros, inclusive para o ex-presidente Lula”, afirmou. “Curitiba não pode ser o juiz natural de todos os casos do Brasil.”

