Lula supera Bolsonaro em potencial de voto para 2022

Um levantamento realizado pelo instituto de pesquisas da estatística Márcia Cavallari (Ipec) mostrou que Lula tem coro para 2022, ano de eleições presidenciais no Brasil. A pesquisa que mede o potencial de votos, e não a intenção de votos, apontou que o ex-presidente do PT poderia superar Jair Bolsonaro (sem partido), em uma possível disputa.

Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula em 2022, enquanto 38% dos entrevistados votariam em Jair Bolsonaro. Quando se trata de rejeição, 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum Lula, e 56% não votariam em Bolsonaro.

Lula em 2022?

No dia 7 de abril de 2018, Lula foi preso pela operação Lava-Jato sob acusação de corrupção, e desde então o fundador do Partido dos Trabalhadores teve seus direitos políticos caçados, o que o impossibilitou de se candidatar nas eleições de 2018, e pode impossibilitar de se eleger em 2022. Portanto, a volta de Lula é indefinida.

Mas Lula pode reconquistar seus direitos políticos em 2021. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar ainda neste ano o pedido de habeas corpus de Lula. Tal pedido que trânsita na Segunda Turma do STF, passará por uma nova análise pelo ministro Gilmar Mendes.

Para o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, a análise do habeas corpus, capaz de anular as condenações e devolvê-las para 1º instância é o “desdobramento mais esperado para 2021”, disse à publicação feita pela Agência Todas. O processo que levou a condenação de Lula apontou falhas na condução e imparcialidade das investigações conduzidas pelo ex-juiz Sergio Moro, contesta a defesa do ex-presidente. Se caso comprovadas, Lula poderá ser considerado inocente.

Como foi feita a pesquisa e o que significa o seu resultado?

Diferente de uma pesquisa de intenção de votos, que propõe nomes dos candidatos para os entrevistados, o levantamento feito pelo Ipec se trata de potencial de votos, e não reflete necessariamente em um resultado preciso no caso de uma verdadeira disputa nas urnas.

Para chegar nas respostas, o instituto cita o nome de cada possível concorrente e pergunta se o eleitor votaria nele com certeza, se poderia votar, se não votaria de jeito nenhum, ou se não o conhece suficientemente para responder. O potencial de votos, é, portanto, a soma das duas primeiras perguntas.

Vale destacar que o levantamento do Ipec contou com outros nomes além de Lula e Bolsonaro, para as eleições de 2022. Sergio Moro teve 31% de potencial dos votos, Luciano Huck (28%), Fernando Haddad (27%), Ciro Gomes (25%), Marina Silva (21%), Luiz Henrique Mandetta (15%), João Doria (15%) e Guilherme Boulos (10%).

O que pensa Lula sobre eleições de 2022?

Para Lula, Jair Bolsonaro tem força nas eleições de 2022. O petista comentou sobre o cenário político do próximo em recente entrevista ao colunista do UOL, o jornalista Kennedy Alencar. Para ele, “quem está no poder sempre será o candidato forte à sua reeleição porque o poder é uma máquina muito poderosa”. “Do ponto de vista eleitoral ele [Bolsonaro] mantém uma parcela da base mais à direita, mais raivosa. Acho que ele tem chance numa disputa de reeleição de segundo turno”, declarou Lula.

Sobre seu retorno como candidato à presidência, Lula afirmou que “vai depender se for necessário ou não”, e para ele, “é preciso que haja uma razão maior”. O ex-presidente do PT disse que tem certeza que “se for necessário para derrotar o tal de bolsonarismo”, ele não tem dúvida que “se colocaria à disposição”.

Entretanto, no início de fevereiro de 2021, Lula declarou apoio à candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), para representar o Partido dos Trabalhadores nas disputas eleitorais de 2022. A informação foi confirmada pelo próprio Haddad, que em entrevista à TV 247, o pré-candidato afirmou que Lula o chamou para colocar “o bloco na rua”.