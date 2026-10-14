Veja a 1ª pesquisa Quaest do 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

A primeira pesquisa Genial/Quaest do segundo turno da eleição presidencial de 2026 mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Divulgado nesta quarta-feira, 14 de outubro, o levantamento indica empate técnico entre os dois candidatos, que voltam às urnas no próximo dia 25. A diferença de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, também de dois pontos, o que impede apontar uma vantagem estatisticamente conclusiva de um dos presidenciáveis.

Qual é o resultado da pesquisa Quaest para presidente 2026?

O estudo é o primeiro realizado pelo instituto desde a votação de 4 de outubro, quando Flávio terminou à frente de Lula na contagem dos votos válidos. Agora, com a disputa concentrada em dois nomes, a pesquisa oferece um retrato inicial da preferência do eleitorado nesta nova etapa da campanha. Os dados também permitem observar o espaço disponível para a conquista de novos votos, especialmente entre os brasileiros que ainda não definiram sua escolha ou admitem mudar de candidato até o dia da eleição.

No cenário estimulado de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Outros 9% dos entrevistados afirmam que pretendem votar em branco ou nulo, e 1% ainda está indeciso. Os percentuais mostram uma disputa numericamente apertada, mas precisam ser interpretados à luz da margem de erro: como a diferença entre os candidatos é de dois pontos percentuais, os resultados configuram empate técnico.

A pesquisa não permite concluir quem venceria a eleição caso a votação fosse realizada neste momento. Os números representam as respostas dos eleitores ouvidos durante o período de coleta e podem mudar ao longo da campanha, conforme os candidatos apresentam propostas, participam de debates e buscam ampliar suas bases de apoio. O comportamento dos eleitores indecisos e daqueles que ainda consideram alterar o voto também será acompanhado nos próximos levantamentos.

Como foi feita a primeira Quaest do segundo turno?

A Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.154 eleitores com 16 anos ou mais, em diferentes regiões do país, entre os dias 10 e 13 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-08729/2026.

Além da intenção de voto, o instituto investigou o grau de convicção dos entrevistados, a possibilidade de mudança de candidato e a percepção sobre quem deverá vencer a eleição, independentemente da preferência individual. O questionário também abordou os sentimentos provocados pela disputa presidencial e a avaliação de propostas associadas aos dois candidatos. O objetivo é compreender não apenas como o eleitorado está distribuído entre Lula e Flávio, mas também quais fatores podem influenciar as escolhas até o segundo turno.

A diferença entre os dois candidatos no levantamento é próxima daquela observada nas urnas no primeiro turno, embora os indicadores não sejam diretamente equivalentes. Em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula, uma distância de 1,87 ponto percentual. Na apuração oficial, esses percentuais consideram apenas os votos válidos; na pesquisa, os entrevistados também podem declarar intenção de votar em branco ou nulo ou afirmar que ainda não decidiram.

A nova sondagem permite avaliar como a disputa se apresenta depois da definição dos dois candidatos que avançaram para a etapa final. Com menos de duas semanas até a votação, as campanhas terão de mobilizar seus eleitores e buscar apoio entre aqueles que votaram em outros candidatos no primeiro turno. A pesquisa, isoladamente, não determina o resultado, mas oferece uma referência para acompanhar as mudanças no cenário eleitoral ao longo dos próximos dias.

O levantamento também perguntou aos entrevistados sobre temas que integram o debate político, como a escala de trabalho 6×1, questões trabalhistas, segurança pública, anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e mudanças relacionadas ao mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As respostas ajudam a identificar a recepção de diferentes propostas pelo eleitorado, embora a avaliação de cada tema não corresponda necessariamente à intenção de voto em um candidato.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro. Até lá, Lula e Flávio Bolsonaro terão pouco menos de duas semanas para apresentar suas propostas, reforçar alianças e tentar convencer os eleitores que ainda não definiram sua escolha. A campanha entra, assim, em um período em que cada novo levantamento poderá oferecer pistas sobre a evolução das preferências, sem eliminar a incerteza que acompanha uma disputa eleitoral.