Veja fotos da nova mansão de Flávio Bolsonaro, de R$ 6 milhões

O senador do partido Republicanos, e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), comprou um imóvel no residencial Ouro Branco, condomínio de luxo localizado na zona nobre de Brasília, Lago Sul. A compra da mansão de Flávio Bolsonaro foi publicada pelo O Antagonista e confirmada pela Agência O Globo.

Segundo informações tidas com exclusividade pelo O Globo, a mansão de Flávio Bolsonaro é avaliada em R$ 5,97 milhões e possui cerca de 2.400 metros quadrados, em uma área do condomínio chamada “Setor de Mansões Dom Bosco”. A compra do imóvel foi registrada no dia 29 de janeiro de 2021.

Nova mansão de Flávio Bolsonaro

O Antagonista teve acesso ao registro do cartório em que Flávio Bolsonaro e sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, registraram a compra da mansão. De acordo com o documento, o imóvel foi pago praticamente à vista. Cerca de R$ 3,1 milhões do valor total vão ser pagos em parcelas mensais ao Banco de Brasília (BRB). Serão 360 prestações mensais, com taxas de juros entre 3,65% e 4,85%.

A mansão pertencia à RVA Construções e Incorporações, do advogado e empresário Juscelino Sarkis. A publicação chegou a contatar o empresário, que por sua vez afirmou que o “negócio foi total legal e não vê problema em vender um imóvel ao filho do presidente”.

Anunciada como “A melhor vista de Brasília da suíte máster”, a mansão de Flávio Bolsonaro conta com suítes amplas, hidromassagem de casal, academia, closet, home-theater, espaço goumert, brinquedoteca, sala de copas, entre outros luxos. As informações estavam contidas no anúncio dos sites imobiliários.

A residência conta também com uma área externa e tanto, com piscina e spa com aquecimento solar, iluminação em led e deck. O anúncio foi desativado após a compra.

Veja fotos da mansão comprada por Flávio Bolsonaro

- PUBLICIDADE -

Envolvido no esquema da ‘Rachadinha’

No dia 4 de novembro de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou senador Flávio Bolsonaro por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, apropriação indébita entre 2007 e 2018 – todas causas referidas do caso “rachadinha da Alerj”.

O MP ajuizou o pedido no dia 19 de outubro junto ao Órgão Especial do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Além de Flávio Bolsonaro, o caso envolveu outros 15 nomes, entre eles, Fabrício Queiroz, seu ex-assessor, acusado de movimentar R$1,2 milhão em sua conta bancária. A rachadinha é um crime que consiste no repasse de salário de funcionários ou pessoas terceirizadas do governo federal para políticos e assessores parlamentares.

Mas no último dia 23 de fevereiro, os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram anular as quebras dos sigilos do filho de Bolsonaro no caso das rachadinhas. A defesa de Flávio declarou que o senador não cometeu “qualquer irregularidade” e que ele “desconhece supostas operações financeiras entre ex-servidores da Alerj”.

Na decisão, os ministros do STF alegaram entender que “a decisão judicial que autorizou as quebras dos sigilos bancários e fiscal de Flávio Bolsonaro não foi devidamente fundamentada como prevê a lei.”

- PUBLICIDADE -

Qual o salário de Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro ganha um salário de R$ 33.763,00 como senador. O mesmo valor vale para deputados federais, estaduais e prefeitos, e governadores, de acordo com a lei de cada município.