Veja que horas começa a votação da escala 6×1 no Senado hoje e onde assistir ao vivo

Veja que horas começa a votação da escala 6×1 no Senado hoje e onde assistir ao vivo

A votação do fim da escala 6×1 pode ocorrer nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. A sessão poderá definir os próximos passos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem corte de salários. A análise do texto, porém, depende da conclusão das etapas regimentais e da aprovação de um requerimento para acelerar a tramitação.

Onde assistir à votação do fim da escala 6×1 ao vivo?

A sessão está prevista para começar às 14h, no horário de Brasília, e pode ser acompanhada pela internet, por meio dos canais oficiais do Senado Federal. Veja o passo a passo para assistir:

Acesse o site da TV Senado.

Procure a opção de transmissão ao vivo.

Entre na programação do plenário para acompanhar a sessão prevista para as 14h desta quarta-feira (14).

Acompanhe a discussão da PEC e a eventual votação do requerimento que permite acelerar a tramitação.

A transmissão também pode ser encontrada no canal oficial da TV Senado no YouTube. O início da sessão não significa que a votação ocorrerá pontualmente às 14h, pois os parlamentares precisam cumprir as etapas previstas no regimento.

Antes de analisar o mérito da PEC 221/2019, os senadores precisam concluir a quinta e última sessão de discussão do primeiro turno, prevista para esta quarta-feira. Em seguida, poderão decidir sobre o requerimento de quebra de interstícios apresentado pela líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE).

O mecanismo permite reduzir os intervalos entre as etapas de tramitação. Se o pedido for aprovado, a proposta poderá ser votada em primeiro e segundo turnos no mesmo dia. Para passar pelo Senado, o texto precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores em cada votação, o equivalente a três quintos da composição da Casa.

O que muda com o fim da escala 6×1?

A PEC prevê a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, e a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana. As mudanças atingiriam as regras de jornada dos trabalhadores abrangidos pela proposta.

A implementação seria gradual: dois meses após a publicação da emenda constitucional, o limite semanal passaria para 42 horas. Depois de um ano e dois meses, seria reduzido para 40 horas.

Se o Senado aprovar, a escala 6×1 acaba imediatamente? A aprovação nos dois turnos não significa que as novas regras entrarão em vigor imediatamente. A proposta ainda precisa concluir as etapas necessárias de tramitação e ser promulgada, respeitando o calendário de transição previsto no texto.

Assim, o resultado da sessão desta quarta-feira poderá representar um avanço na discussão sobre a jornada de trabalho, mas não determina, por si só, o fim imediato da escala 6×1.