Política

Veja que horas começa a votação da escala 6×1 no Senado hoje e onde assistir ao vivo

Acompanhe ao vivo a votação

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 Fonte: Agência Senado Waldemir Barreto/Agência Senado Fonte: Agência Senado
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A votação do fim da escala 6×1 pode ocorrer nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. A sessão poderá definir os próximos passos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem corte de salários. A análise do texto, porém, depende da conclusão das etapas regimentais e da aprovação de um requerimento para acelerar a tramitação.

Onde assistir à votação do fim da escala 6×1 ao vivo?

A sessão está prevista para começar às 14h, no horário de Brasília, e pode ser acompanhada pela internet, por meio dos canais oficiais do Senado Federal. Veja o passo a passo para assistir:

  • Acesse o site da TV Senado.
  • Procure a opção de transmissão ao vivo.
  • Entre na programação do plenário para acompanhar a sessão prevista para as 14h desta quarta-feira (14).
  • Acompanhe a discussão da PEC e a eventual votação do requerimento que permite acelerar a tramitação.

A transmissão também pode ser encontrada no canal oficial da TV Senado no YouTube. O início da sessão não significa que a votação ocorrerá pontualmente às 14h, pois os parlamentares precisam cumprir as etapas previstas no regimento.

Antes de analisar o mérito da PEC 221/2019, os senadores precisam concluir a quinta e última sessão de discussão do primeiro turno, prevista para esta quarta-feira. Em seguida, poderão decidir sobre o requerimento de quebra de interstícios apresentado pela líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE).

O mecanismo permite reduzir os intervalos entre as etapas de tramitação. Se o pedido for aprovado, a proposta poderá ser votada em primeiro e segundo turnos no mesmo dia. Para passar pelo Senado, o texto precisa receber pelo menos 49 votos favoráveis dos 81 senadores em cada votação, o equivalente a três quintos da composição da Casa.

O que muda com o fim da escala 6×1?

A PEC prevê a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, e a garantia de dois dias de descanso remunerado por semana. As mudanças atingiriam as regras de jornada dos trabalhadores abrangidos pela proposta.

A implementação seria gradual: dois meses após a publicação da emenda constitucional, o limite semanal passaria para 42 horas. Depois de um ano e dois meses, seria reduzido para 40 horas.

Se o Senado aprovar, a escala 6×1 acaba imediatamente? A aprovação nos dois turnos não significa que as novas regras entrarão em vigor imediatamente. A proposta ainda precisa concluir as etapas necessárias de tramitação e ser promulgada, respeitando o calendário de transição previsto no texto.

Assim, o resultado da sessão desta quarta-feira poderá representar um avanço na discussão sobre a jornada de trabalho, mas não determina, por si só, o fim imediato da escala 6×1.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
pesquisa Quaest hoje

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo…

pesquisa Quaest para presidente

Veja o resultado da nova pesquisa Quaest para presidente 2026

resultado da pesquisa eleitoral PoderData hoje

Lula sobe, Flávio Bolsonaro desce: veja o resultado da pesquisa eleitoral PoderData…

Tem debate entre Lula e Flávio Bolsonaro hoje

Tem debate entre Lula e Flávio Bolsonaro hoje? Confira a agenda

Pesquisas eleitorais para o segundo turno

Veja o horário da próxima pesquisa presidente 2026: Quaest, Datafolha e BTG

nova pesquisa presidente 2026 quaest

Confira a nova pesquisa presidente 2026 do Quaest

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes