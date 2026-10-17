Política

VÍDEO: eleitores fazem panelaço durante entrevista de Flávio Bolsonaro na Globo

Manifestação aconteceu em todo o país

Escrito por Anny Malagolini
panelaço flávio bolsonaro Foto: Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Moradores de bairros de São Paulo e do Rio de Janeiro foram às janelas e fizeram barulho com panelas na noite desta sexta-feira (16), durante a sabatina de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, na TV Globo. Vídeos publicados nas redes sociais registraram as manifestações, que também foram relatadas em outras cidades brasileiras.

A mobilização foi incentivada pelo deputado federal André Janones, que convocou apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a bater panelas durante a entrevista do adversário político. A iniciativa também fez referência aos protestos realizados contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), durante seu governo.

No Rio de Janeiro, houve registros nas regiões da Tijuca, Copacabana e Botafogo. Na capital paulista, manifestações foram relatadas em bairros como Barra Funda, Praça da Árvore e Aclimação.

A entrevista de Flávio foi conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, após o Jornal Nacional. A sabatina integrou a programação da Globo para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Na quinta-feira (15), a emissora entrevistou Lula, que disputa a reeleição. A ordem das entrevistas foi definida previamente por sorteio entre representantes das campanhas.

Veja os vídeo:

O panelaço é uma forma de protesto político que ganhou visibilidade nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, e voltou a aparecer em manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
resultado pesquisa Datafolha hoje

Veja o resultado da pesquisa Datafolha desta quinta-feira (15/10)

Que horas sai pesquisa Datafolha hoje

Que horas sai pesquisa Datafolha hoje com resultado do 2º turno

Exército do Lula no WhatsApp

Exército do Lula no WhatsApp voltou após decisão; veja como entrar

pesquisa Quaest do 2º turno

Veja a 1ª pesquisa Quaest do 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

Onde assistir à votação do fim da escala 6x1 Fonte: Agência Senado

Veja que horas começa a votação da escala 6×1 no Senado hoje e onde assistir ao…

pesquisa Quaest hoje

Que horas sai a pesquisa Quaest hoje com resultado Flávio Bolsonaro x Lula no segundo…

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes