VÍDEO: eleitores fazem panelaço durante entrevista de Flávio Bolsonaro na Globo
Manifestação aconteceu em todo o país
Moradores de bairros de São Paulo e do Rio de Janeiro foram às janelas e fizeram barulho com panelas na noite desta sexta-feira (16), durante a sabatina de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, na TV Globo. Vídeos publicados nas redes sociais registraram as manifestações, que também foram relatadas em outras cidades brasileiras.
A mobilização foi incentivada pelo deputado federal André Janones, que convocou apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a bater panelas durante a entrevista do adversário político. A iniciativa também fez referência aos protestos realizados contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), durante seu governo.
No Rio de Janeiro, houve registros nas regiões da Tijuca, Copacabana e Botafogo. Na capital paulista, manifestações foram relatadas em bairros como Barra Funda, Praça da Árvore e Aclimação.
A entrevista de Flávio foi conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, após o Jornal Nacional. A sabatina integrou a programação da Globo para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Na quinta-feira (15), a emissora entrevistou Lula, que disputa a reeleição. A ordem das entrevistas foi definida previamente por sorteio entre representantes das campanhas.
Veja os vídeo:
O panelaço na Barra da Tijuca me surpreendeu demais. https://t.co/CHx60gacN0— Lucas Kotovicz (@lucaskotovicz) October 17, 2026
O panelaço é uma forma de protesto político que ganhou visibilidade nacional durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016, e voltou a aparecer em manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.
EXPLODEEEE!!! No Brasil inteiro, rolou panelaço em alto e bom som! https://t.co/BVCGIAB5xW— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 17, 2026