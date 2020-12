Nós já contamos, neste artigo, quais são os principais benefícios dos alimentos probióticos para a sua saúde. Afinal, esses micro-organismos – como bactérias e leveduras – agem diretamente na microbiota intestinal. E, assim, contribuem para o funcionamento do organismo, reforçando, por exemplo, o sistema imune.

“Eles ajudam ainda a eliminar toxinas e na digestão de alimentos lácteos. Além disso, melhoram sintomas das doenças inflamatórias intestinais. Por fim, vários estudos demonstram impactos positivos em doenças metabólicas, do coração e do pulmão”, elenca Marcella Garcez, nutróloga.

Então, que tal incluir na dieta 7 alimentos probióticos? Abaixo, você confere ótimas opções para aumentar o consumo diário dessas bactérias do bem.

Azeitonas em conserva

As azeitonas, assim como o picles, são excelentes alimentos probióticos. Isso porque elas passam por um processo de fermentação natural que contribui, principalmente, para a saúde intestinal.

Coalhada – alimentos probióticos

A coalhada, que tem alto valor nutritivo, é mais um dos alimentos probióticos que você pode incluir na rotina. Não contém conservantes e ainda faz bem para a pele e equilibra a flora intestinal. Ou seja, faz muito bem para quem sofre com prisão de ventre ou diarreias. Além disso, ajuda a reduzir o colesterol ruim, o LDL.

Kefir

Em resumo, esse alimento é um leite fermentado com grãos de kefir. O processo é natural e feito a partir de diferentes micro-organismos. Lembra o iogurte, mas o sabor é mais azedo e tem maior quantidade de probióticos. Por fim, é rico em antioxidantes.

Kimchi

Esse alimento probiótico é um prato picante de origem coreana. Leva repolho e diversos temperos, como gengibre, pimenta, alho e sal, por exemplo. Ali, uma colônia de bactérias produz ácido láctico, que, por sua vez, dá uma força ao sistema digestivo e à imunidade.

Kombucha – alimentos probióticos

O kombucha é uma bebida feita a partir da fermentação do chá, em geral preto ou verde. Está na categoria dos alimentos probióticos porque aumenta a presença de bactérias boas no intestino. Fortalece o sistema imune, assim como ajuda na digestão e saciedade. Além disso, colabora com a saúde intestinal, tem antioxidantes e contribui até com o controle de peso.

Iogurtes

É provável que você já saiba que muitos iogurtes no mercado são alimentos probióticos. Eles ajudam a melhorar casos de prisão de ventre, pressão alta e auxiliam na saúde dos ossos. Vale dizer que produtos orgânicos, em geral, possuem maior quantidade das bactérias do bem.

Vinagre de maçã – alimentos probióticos

Esse alimento pode parecer uma surpresa na lista, mas é fato: vinagre de maçã é uma ótima fonte de probióticos. O produto tem ação antioxidante e ajuda no funcionamento do intestino.

Fontes

Marcella Garcez, nutróloga. Diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Priscilla Goretti, nutricionista do Grupo Oncoclínicas.