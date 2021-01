Batata doce: conheça 7 benefícios especiais do alimento  

Sem dúvida, a batata doce é uma das grandes queridinhas de quem deseja emagrecer ou ganhar músculos. E toda essa fama é justificada. Afinal, o vegetal contém carboidratos complexos que fornecem energia ao corpo. Além disso, é altamente nutritivo, saboroso e muito versátil. Você pode usar o ingrediente em purês, assado, cozido, em receitas de pães e tortas. Você consegue incluir em dietas sem glúten e preparar até doces fitness com ele.

O que é que a batata doce tem?

Você sabia que a batata doce entra para a categoria dos alimentos funcionais? Pois é, esse grupo é importante por causa de suas funções nutricionais básicas. Mas também por prover benefícios à saúde. Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de diversas doenças, como câncer e diabetes, entre outras.

No caso do tubérculo, a lista de nutrientes é extensa. Ele contém vitaminas A, do complexo B e E. Também tem minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Ademais, é rico em carotenoides e fibras solúveis. É ainda uma ótima fonte de agentes antioxidantes, que ajudam na proteção do organismo ao dar uma força para o sistema imune.

7 benefícios da batata doce

Agora que você já conhece os principais nutrientes da batata doce, é hora de descobrir seus benefícios. Mas, antes disso, vale lembrar que é bom cozinhar com pouco sal e com a casca para obter o máximo de vantagens. Você ainda encontra versões em vários tamanhos e cores como laranja, branca e roxa. Confira o que esse alimento tem para oferecer!

Melhora o sistema imune

“A polpa alaranjada da batata doce é uma das fontes naturais mais ricas de betacaroteno. Esse composto se converte em vitamina A, fundamental para o sistema imune. E para manter as membranas mucosas saudáveis, principalmente o revestimento do intestino”. A explicação é da nutricionista Adriana Stavro.

Ela diz que o intestino expõe o corpo a muitos patógenos que podem causar doenças. “Portanto, cuidar do intestino é essencial para a imunidade. Estudos demonstram que a deficiência de vitamina A aumenta a inflamação intestinal. Como resultado, reduz a capacidade do corpo de responder a ameaças.”

Batata doce é fonte de antioxidantes

As vitaminas A e C do tubérculo funcionam como antioxidantes. Essas substâncias protegem as células contra os efeitos da idade e várias doenças. Dê preferência, então, à batata doce roxa. Isso porque o pigmento que confere a cor tem propriedades ainda mais potentes.

Ajuda no controle de peso

Por conter fibras solúveis, a batata doce aumenta a saciedade, o que ajuda a regular o peso corporal. “Estudos mostram que uma das suas principais fibras, a pectina, é eficaz na redução da ingestão de alimentos. Isso porque aumenta a atividade dos hormônios da saciedade. Além disso, atua na redução do ganho de peso.”

Contribui para a beleza da pele

Rico em betacaroteno, o alimento é um aliado da pele saudável. Assim, ajuda a restaurar a elasticidade, renova as células mortas e contribui para uma sensação macia. Ademais, a batata doce tem vitaminas C e E. As duas mantêm a cútis saudável, brilhante e flexível. Por fim, auxilia na prevenção de manchas escuras.

Batata doce cuida da saúde ocular

Vitamina A ajuda a prevenir olhos secos, cegueira noturna e infecções oculares. Além disso, a deficiência severa do nutriente pode levar a um tipo especial de cegueira – a xeroftalmia. Por isso, invista em alimentos ricos em betacaroteno, como a batata doce, para evitar essa condição.

Reduz o risco de câncer

De acordo com Adriana, a casca da batata doce roxa pode reduzir o processo de oxidação das células, reduzindo o risco de câncer. “Para obter o máximo de nutrição não descasque. Ou seja, apenas esfregue e lave bem antes de cozinhar. Os antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação. Por consequência, cai o risco de doenças como câncer, do coração e autoimunes.”

Promove saúde intestinal

A batata doce contém altas quantidades de fibras. Elas são essenciais para promover o bom funcionamento do trato digestivo e, assim, prevenir a constipação. Isso vale tanto para crianças quanto adultos.

Fonte: Adriana Stavro, nutricionista funcional e fitoterapeuta.