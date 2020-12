Benefícios do betacaroteno para a saúde dos olhos, da pele e da mulher

São muitos os benefícios do betacaroteno. Esse pigmento natural presente principalmente em muitas plantas, é responsável pela cor vibrante de alguns vegetais vermelhos, laranja e amarelos. Todos eles fazem bem à saúde de um modo geral.

Na alimentação, ao ser consumido, como resultado ele estimula a produção de vitamina A, também conhecida como retinol. Ela atua na metabolização das proteínas pelo fígado, de tal forma que é importante para a saúde e sobretudo para a prevenção de doenças.

Além disso, tem ação antioxidante. Isso significa que ajuda na proteção contra os efeitos nocivos dos radicais livres e de fato fortalece o sistema imunológico e o sistema respiratório.

De acordo com a nutricionista Adriana Stavro, não existe uma dose definida para o consumo de betacaroteno. É importante ingerir pelo menos cinco porções diárias, entre frutas, verduras e legumes.

“A maioria das pessoas pode obter betacaroteno suficiente por meio de uma alimentação saudável. E não é preciso usar suplementos, desde que comam uma variedade de vegetais. Mulheres grávidas ou que estão amamentando certamente precisam de uma quantidade maior”, explica.

Alimentos ricos em betacaroteno

O betacaroteno está concentrado basicamente em frutas e vegetais de cor vermelha, laranja ou amarela e em alguns outros, como:

Cenoura

Manga

Beterraba

Caqui

Tomate

Abóbora

Damasco

Berinjela

Melancia

Morango

Milho

Mamão

Pimentão

Folhas verdes escuras

Batata doce

Brócolis

Espinafre

Por último, grãos integrais e alguns alimentos ricos em fibras, como a aveia, e outros grãos, como o feijão e a lentilha, também são alimentos ricos em betacaroteno.

Principais benefícios do betacaroteno

Ainda de acordo com a nutricionista, os principais benefícios do betacaroteno são para os ossos, a pele, os olhos, o sistema imunológico e a saúde da mulher. Em seguida ela explica melhor cada um deles.

O betacaroteno faz bem para a pele

Devido aos efeitos antioxidantes, o betacaroteno é primordialmente um aliado da saúde da pele. Assim, ele aumenta as defesas contra a radiação UV.

Também ajuda a manter uma aparência com mais macia, pois ajuda a restaurar a elasticidade e remove as células mortas. Pode-se dizer que são alimentos anti-idade.

Eventualmente também contribui para um bronzeado mais rápido e mais uniforme.

Betacaroteno é essencial para a saúde dos olhos

Dietas ricas em betacaroteno podem ajudar a proteger a córnea e a estrutura dos olhos. Então diminuem os riscos de inflamações como a conjuntivite.

Além disso, atua contra a degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Este problema é uma das principais causas de cegueira irreversível em pessoas mais velhas.

É fundamental para ter ossos fortes e saudáveis

O betacaroteno ajuda a estimular o crescimento ósseo. E também o fortalecimento dos dentes. Em suma, isso faz com que seu consumo também seja muito importante principalmente para as crianças. Afinal, elas estão em fase de desenvolvimento.

O betacaroteno também é aliado da saúde da mulher

Alguns estudos mostraram que níveis altos de betacaroteno no organismo podem ajudar a reduzir os riscos de câncer de mama. Pode, ainda, aumentar as chances de cura caso a doença se desenvolva.

Unhas e cabelos

A vitamina A estimula a produção de colágeno. Essa proteína ajuda não só a garantir uma pele mais firme. Ela também faz igualmente com que os cabelos e as unhas cresçam mais fortes.

Consumir betacaroteno aumenta a imunidade

O sistema imunológico é um dos principais beneficiados pelo consumo de betacaroteno, pois seu poder antioxidante é alto. Assim, ele ajuda a prevenir gripes e algumas infecções.

Alguns efeitos do betacaroteno aparecem a curto prazo. São primordialmente aqueles relacionados à pele. No entanto, outros podem ser observados apenas a longo prazo, que são os mais ligados à saúde.

“Para garantir todos os benefícios do betacaroteno, o ideal é consultar um nutricionista. Ele saberá dizer as quantidades corretas que devem ser consumidas. No entanto, isso é algo que varia de acordo com as necessidades individuais e o estilo de vida de cada um, entre outros fatores”, afirma a profissional.

Eventualmente, quando necessário, pode ser consumido na forma de suplementos em cápsulas. Elas são facilmente encontradas em farmácias. Mas isso deve ser feito somente com indicação de um profissional.

E preciso ter atenção para não consumir betacaroteno em excesso. Embora não cause nenhuma reação tóxica ou prejudicial ao organismo, pode fazer com que a pele fique com uma tonalidade amarelo-laranja.

Receitas de sucos ricos em betacaroteno

Uma boa forma de consumir o betacaroteno é nos sucos detox, já que misturam diferentes ingredientes benéficos.

A nutricionista Adriana Stavro ensina duas receitas. São simples de fazer e muito saudáveis, pois no momento em que são ingeridos ajudam a eliminar as toxinas do organismo.

Suco de cenoura, pepino e couve

Ingredientes :

1 cenoura pequena descascada de preferência orgânica

1 maçã gala pequena

1/2 pepino japonês com casca

1 copo (200 ml) de água de coco

Hortelã a gosto

½ folha de couve

Gelo a gosto

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba em seguida sem coar.

Suco de morango, mirtilo e manga

Ingredientes:

50g de morangos

200 ml de água gelada

50g de mirtilos

½ manga Palmer

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Beba em seguida sem coar.

Assim como o consumo de betacaroteno oferece benefícios para o organismo, a deficiência dele, embora seja algo raro, pode causar alguns problemas, como pele seca, inflamação, coceira, infecções de garganta, má cicatrização em feridas, baixa imunidade e retardo de crescimento nas crianças.

Em resumo, é sempre bom ficar atento à sua alimentação de forma que nunca faltem alimentos ricos em betacaroteno!