Chá de maracujá: 3 receitas para controlar ansiedade e estresse

O chá de maracujá é ótimo para ajudar a manter a calma e melhorar o humor. Ele atua diretamente no sistema nervoso. Segundo a nutricionista Camila Fontes, a fruta possui propriedades que, quando consumidas regularmente, controla os níveis de cortisol (hormônio responsável pelo estresse) no organismo.

Assim, também ajuda a proteger o corpo dos danos causados pelo estresse. Alguns deles: dor de cabeça, queda de cabelo, excesso de peso e envelhecimento precoce.

E a ação de substâncias como flavonóides e alcalóides produz não apenas o efeito calmante, como também analgésico e relaxante muscular. Pode auxiliar até mesmo no tratamento de depressão, hiperatividade e problemas de sono.

Benefícios do chá de maracujá

O maracujá é fruto da Passiflora, uma planta medicinal. Ela é mais conhecida popularmente como flor da paixão.

Embora seja famoso principalmente pelas propriedades calmantes e sedativas, o que é ótimo para minimizar crises de ansiedade, há outros pontos positivos. É rico em Vitamina C e zinco (protegem contra infecções). E em magnésio e potássio (essenciais para a saúde cardiovascular e para auxiliar no controle da pressão arterial).

Até mesmo a casca tem seu valor nutricional. Ela é rica em vitaminas, principalmente a vitamina C, e em fibras. Por isso atua aumentando a saciedade no organismo e dificultando a absorção de carboidratos. É ótima para regularizar o funcionamento intestinal. E também uma aliada nas dietas de quem quer perder peso.

Há várias formas de consumir a fruta. Algumas dicas: em lanches intermediários, na forma de farinha de maracujá em preparações como bolos e panquecas, e como o chá de maracujá, feito com a fruta ou com infusão das folhas secas.

Dependendo do modo como a bebida é feita e da combinação de ingredientes, ela pode oferecer diferentes benefícios. “O chá de maracujá é um grande aliado, já que as plantas medicinais têm os princípios ativos em forma mais branda, não oferecendo grande risco de toxicidade. Ele auxilia primordialmente o sistema nervoso, diminuindo a ansiedade”, explica.

Como preparar o chá de maracujá?

Outro ponto positivo do chá de maracujá é que ele é muito fácil de ser preparado. E não leva mais que alguns minutos até ficar pronto.

A nutricionista ensina um passo a passo básico:

Colocar a polpa de um maracujá para ferver em 300 ml de água.

Contar 5 minutos a partir do início da fervura.

Desligar, abafar por 10 minutos e coar.

O chá de maracujá pode ser consumido quente ou frio. “Por ser um remédio natural para ansiedade, sugiro não adoçar. Isso é importante para que sua ação terapêutica não seja prejudicada”, diz a profissional.

Quando tomar chá de maracujá?

Embora possa ser consumido em qualquer momento, a recomendação da nutricionista é que isso seja feito principalmente no fim da tarde.

O ideal é tomar por volta das 18h, ou antes de dormir. Devido à sua ação calmante, que ajuda a relaxar o corpo e dormir, dependendo do horário pode causar algum desânimo no decorrer do dia.

E não há nenhum problema em tomar diariamente, mas é bom não exagerar no consumo e tomar apenas uma ou no máximo duas xícaras de chá de maracujá por dia. Esta quantidade já é suficiente, pois garantir todos os benefícios.

Receitas de chá de maracujá

Para quem quer experimentar preparar o chá de maracujá, a nutricionista Camila Fontes ensina três receitas simples com diferentes combinações.

Uma delas é a tradicional, que tem função calmante e relaxante. A outra é um “suchá” refrescante. E, por fim, uma receita detox, que atua ajudando a limpar o organismo. Aprenda como fazer cada uma delas:

Chá de maracujá calmante

Ingredientes:

350 ml de água

Polpa de 1 maracujá

Lascas de gengibre (a gosto)

1 canela em pau

1 colher (sobremesa) ou 1 sachê de camomila ou melissa

Modo de preparo:

Coloque os quatro primeiros ingredientes em uma caneca e leve ao fogo. Ao iniciar a fervura, desligue o fogo e adicione a camomila/melissa. Depois abafe com uma tampa por cerca de 5 minutos. Então é só coar e já está pronto para beber.

Suchá refrescante de maracujá com camomila e hortelã

Ingredientes:

2 colheres de sopa de flor de camomila desidratada

Meia xícara de polpa de maracujá (fruta)

3 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Coloque 500 ml de água em uma panela e espere começar a ferver. Desligue o fogo, acrescente a camomila e tampe. Deixe descansar por 15 minutos. Bata no liquidificador com os demais ingredientes até misturar bem. O suchá pode ser servido quente ou com pedras de gelo. Mas deve ser consumido apenas no mesmo dia, para preservar as propriedades.

Suco desintoxicante de maracujá

Ingredientes:

350 ml de água

Polpa de 1 maracujá

1 colher (café) de canela em pó

1 colher (café) de gengibre em pó ou lascas

Couve manteiga (1 folha)

½ pepino em rodelas sem casca

Hortelã a gosto

Modo de preparo:

É o mais simples de fazer, bastando bater tudo no liquidificador, coar e beber em seguida. Com o chá de maracujá e estas outras bebidas, ficará mais fácil – e muito mais saudável – lidar com os momentos de estresse e levar uma vida mais leve e mais tranquila!