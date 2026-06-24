Concurso Ponta Grossa 2026: prefeitura abre vagas com salários de até R$ 17 mil

A Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, publicou o edital do Concurso Público 003/2026 para preencher vagas do quadro de pessoal do município. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem passar de R$ 17 mil, considerando remuneração e gratificações previstas para alguns cargos.

As inscrições começam às 8h do dia 29 de junho e seguem até 10 de agosto de 2026, exclusivamente pela internet, no site do Instituto UniFil, banca responsável pela organização do concurso. O pagamento da taxa poderá ser feito até 11 de agosto.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. As contratações serão pelo regime CLT, conforme o edital.

O edital prevê vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversos cargos. Entre as oportunidades de nível fundamental estão funções como motorista de caminhão, motorista de ônibus, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de vibro acabadora e operador de trator de pneus.

Para nível médio, há vagas para Agente Municipal de Trânsito II, Assistente de Educação, Fiscal de Transportes, Fiscal de Tributos II, Inspetor Sanitário e Técnico Administrativo.

Também há chances para nível médio/técnico, como Auxiliar de Farmácia Plantonista, Auxiliar em Saúde Bucal, Fiscal de Edificações, Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para nível superior, o concurso oferece vagas para áreas como arquitetura, odontologia, engenharia, medicina, administração, tecnologia da informação, biologia, biomedicina, economia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, geografia, história, museologia, musicoterapia, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e turismo.

Salários do concurso de Ponta Grossa

Os salários variam conforme o cargo. Para funções de nível fundamental, a remuneração informada no edital é de R$ 2.200,00. No nível médio, os valores vão de R$ 2.043,24 a R$ 3.178,37. Entre os cargos técnicos, os salários chegam a R$ 3.774,32, caso de Técnico em Enfermagem. Para nível superior, há remunerações que passam de R$ 10 mil, além de gratificações em algumas funções.

O maior valor aparece para Médico Saúde da Família, com salário de R$ 14.756,74, mais gratificação de carga horária de R$ 2.270,26. O edital também informa auxílio-alimentação no valor atual de R$ 624,84.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto UniFil, entre 29 de junho e 10 de agosto de 2026. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, emitir o boleto e pagar a taxa até a data-limite.

As taxas são de R$ 40,00 para cargos de nível fundamental; R$ 80,00 para cargos de nível médio e técnico; R$ 120,00 para cargos de nível superior. O edital informa que o sistema da banca pode não ser compatível com todos os celulares. Por isso, a recomendação é fazer a inscrição por computador ou usar o celular na versão desktop.

O pedido de isenção poderá ser feito das 8h de 29 de junho até 23h59 de 3 de julho de 2026. Segundo o edital, podem solicitar o benefício candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, doadores de sangue, doadoras de leite humano, candidatas vítimas de violência doméstica e pessoas convocadas pela Justiça Eleitoral que tenham prestado serviço em eleições, plebiscitos ou referendos, conforme as regras previstas no documento.

O resultado dos pedidos de isenção está previsto para 24 de julho de 2026. Quem tiver a solicitação negada poderá apresentar recurso entre 27 e 29 de julho.

Quando será a prova do concurso de Ponta Grossa?

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de setembro de 2026, para todos os cargos. Os locais de prova devem ser divulgados em 1º de setembro. O gabarito preliminar e os cadernos de prova serão publicados em 14 de setembro, com prazo para recurso entre 15 e 17 de setembro. O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 16 de outubro de 2026.

Para alguns cargos, o concurso também terá etapas complementares, como prova prática, prova de títulos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, investigação social e exames médicos, conforme o cargo escolhido.

Meta descrição: Concurso Ponta Grossa 2026 abre inscrições em junho para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários chegam a mais de R$ 17 mil.