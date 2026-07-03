Concurso Dataprev tem salário acima de R$ 10 mil; veja cargos

A Dataprev publicou nesta sexta-feira (3) o edital de um novo concurso público com 212 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para 1.611 candidatos. Ao todo, a seleção oferece 1.823 oportunidades para profissionais de nível superior em diferentes áreas de atuação.

As vagas do concurso contemplam cargos nas áreas de Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia, Arquitetura, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, entre outras especialidades. Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O cargo de Analista de Tecnologia da Informação oferece remuneração inicial de R$ 10.685,44 para jornada de 40 horas semanais. Já a função de Analista de Processamento tem salário inicial de R$ 8.273,94, com carga horária de 30 horas por semana.

Além da remuneração, os empregados terão acesso a benefícios previstos em acordo coletivo, como vale-alimentação e refeição de R$ 1.357,20, assistência médica por reembolso, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), seguro de vida em grupo, gratificação por desempenho e possibilidade de progressão na carreira. Também estão previstos auxílios para educação infantil e para tratamento especializado de filhos com deficiência.

As oportunidades estão distribuídas entre Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Florianópolis (SC), conforme o cargo e o perfil profissional.

Do total de vagas, 25% são reservadas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, conforme as regras do edital.

Como fazer a inscrição do concurso do Dataprev

As inscrições poderão ser realizadas entre as 16h do dia 6 de julho e as 16h de 6 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

A taxa de participação é de R$ 110. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde poderão solicitar isenção entre os dias 6 e 8 de julho.

O concurso será composto por prova objetiva para todos os candidatos, além de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação para os concorrentes às vagas reservadas.

A prova objetiva será aplicada em 11 de outubro, das 13h às 17h (horário de Brasília), em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Os portões serão fechados às 12h30, e o candidato deverá escolher a cidade onde fará o exame no momento da inscrição.

O exame contará com 70 questões de múltipla escolha, divididas em:

40 questões de Conhecimentos Gerais, abrangendo Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Atualidades, Inteligência Artificial e Legislação de Segurança da Informação;

30 questões de Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo escolhido.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Segundo o edital, as convocações ocorrerão somente após a homologação do certame e respeitarão o encerramento da validade do concurso anterior da Dataprev, realizado em 2024, que permanece vigente até 13 de janeiro de 2027.

Cronograma do concurso Dataprev