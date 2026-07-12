Amazon, Itaú e Shopee buscam talentos em SP: veja como se candidatar a 200 vagas

Amazon, Itaú e Shopee buscam talentos em SP: veja como se candidatar a 200 vagas

Se você está na faculdade ou acabou de colar grau e quer acelerar sua entrada no mercado corporativo, uma excelente oportunidade está chegando à capital paulista. Estão abertas as inscrições para a Conferência de Carreira do Na Prática, evento presencial focado em empregabilidade jovem que reunirá mais de 200 oportunidades de trabalho, incluindo vagas de estágio, programas de trainee e cargos de início de carreira.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 19 de julho. O evento está marcado para acontecer no dia 10 de agosto.

Evento oferece 200 vagas em SP

O principal diferencial do encontro é a possibilidade de conexão direta com recrutadores e gestores de grandes marcas do mercado. Empresas de peso já confirmaram presença nesta edição, como:

Amazon

Itaú

BTG Pactual

Shopee

Bain & Company

Stone

Ensina Brasil

Zamp

De acordo com as diretrizes da organização, cada jovem selecionado para comparecer ao evento poderá se candidatar e participar de até 20 processos seletivos ao longo do dia.

Para garantir que os candidatos cheguem prontos para as entrevistas, os organizadores vão oferecer um treinamento prévio online (workshop) focado em técnicas de networking, marketing pessoal e estratégias de abordagem a recrutadores.

Além disso, a programação oficial do dia 10 de agosto conta com quatro painéis dedicados ao desenvolvimento profissional, liderados por grandes nomes do ecossistema de negócios.

Os candidatos que optarem por enviar um vídeo institucional na fase de inscrição têm a chance de participar do Pitch de Talentos. Nessa dinâmica, o jovem apresenta sua trajetória acadêmica, competências e objetivos profissionais diretamente para a liderança das empresas parceiras.

O índice de empregabilidade da feira de carreiras chama a atenção. Históricos divulgados pela organização apontam que 20% dos participantes (1 a cada 5 jovens) terminam contratados por alguma das empresas participantes em até 90 dias após a realização do evento. Na última edição, realizada em abril, o evento recebeu quase 11 mil inscrições para selecionar 900 participantes presenciais.

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