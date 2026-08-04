Edital prevê oportunidades para profissionais de nível superior em sete estados e Distrito Federal - Agência Brasil

Concurso Dataprev 2026 tem 212 vagas com salários de até R$ 10,6 mil

Inscrições do concurso da Dataprev acabam amanhã; veja as cidades das vagas

Inscrições do concurso da Dataprev acabam amanhã; veja as cidades das vagas

Os interessados em disputar uma das 212 vagas do concurso público da Dataprev têm até esta quarta-feira, dia 6, para realizar a inscrição. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame oferece oportunidades de nível superior com salários iniciais que chegam a R$ 10,6 mil, além de cadastro de reserva, para atuação em sete estados e no Distrito Federal.

Quando vai ser o concurso da Dataprev?

As inscrições para o concurso ficarão abertas de 6 de julho a 6 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 110 para todos os cargos de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 7 de agosto de 2026.

As provas objetivas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras, permitindo que o candidato escolha a cidade onde deseja realizar o exame no momento da inscrição. O edital prevê que, caso não haja locais suficientes, a banca poderá remanejar candidatos para municípios próximos.

As vagas, no entanto, estão distribuídas para lotação nas seguintes localidades:

Brasília (DF);

Rio de Janeiro (RJ);

São Paulo (SP);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Natal (RN);

Florianópolis (SC).

Ao todo, são ofertadas oportunidades para perfis como Análise de Negócios de TI, Desenvolvimento de Software, Inteligência da Informação, Segurança Cibernética, Gestão de Serviços de TIC, Engenharia, Comunicação Social, Advocacia, Contabilidade, Administração e Governança, entre outros. Além das vagas imediatas, o concurso contará com um amplo cadastro de reserva.

Quanto ganha um concursado da Dataprev?

Os salários do concurso Dataprev variam conforme o cargo. Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com jornada de 40 horas semanais, a remuneração inicial chega a R$ 10.685,44, composta por salário nominal de R$ 9.423,30 e adicional de atividade de R$ 1.262,14.

Já o cargo de Analista de Processamento, com carga horária de 30 horas semanais, oferece remuneração inicial de R$ 8.273,94, sendo R$ 7.011,80 de salário e R$ 1.262,14 de adicional.

As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com possibilidade de teletrabalho após o período mínimo previsto pelas normas internas da empresa. Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como vale-alimentação, plano de saúde, previdência complementar e participação nos lucros.

Podem participar candidatos com formação superior compatível com o cargo escolhido, desde que atendam aos requisitos previstos no edital, como idade mínima de 18 anos, regularidade com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável) e registro profissional, quando exigido.

Além da remuneração, os empregados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

vale-alimentação/refeição de R$ 1.357,20;

auxílio pré-escolar de até R$ 1.758,35;

auxílio para filhos com deficiência de até R$ 1.230;

assistência à saúde;

seguro de vida;

previdência complementar (Prevdata);

participação nos lucros e resultados;

possibilidade de progressão na carreira.

Qual é o cronograma de inscrições para o concurso Dataprev 2026?

O edital estabelece o seguinte calendário para os candidatos:

Inscrições: de 6 de julho a 6 de agosto de 2026;

Solicitação de isenção da taxa: de 6 a 8 de julho de 2026, para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que cumprirem os requisitos previstos no edital;

Pagamento da taxa: até 7 de agosto de 2026;

Publicação da convocação para heteroidentificação e avaliação biopsicossocial: data provável de 11 de novembro de 2026;

Realização da heteroidentificação e avaliação biopsicossocial: data provável de 22 de novembro de 2026.

O concurso terá validade de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Durante esse prazo, a Dataprev poderá convocar candidatos aprovados tanto nas vagas imediatas quanto no cadastro de reserva, conforme a necessidade da empresa.