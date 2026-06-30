Concursos & Empregos

INSS solicita autorização para novo concurso com 2 mil vagas

O objetivo da seleção é reforçar o atendimento presencial nas agências da Previdência Social pelo país.

Escrito por Anny Malagolini
concurso INSS Agência Brasil

O novo concurso do INSS pode abrir 2 mil vagas para servidores efetivos em 2027. O pedido já foi encaminhado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e depende de autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A solicitação foi confirmada pela presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, em entrevista à Folha de S.Paulo. O objetivo é reforçar o quadro de funcionários diante do déficit de servidores nas agências da Previdência Social. Segundo dados citados pela autarquia, o número de servidores ativos caiu de 33,8 mil, em 2018, para cerca de 17,8 mil atualmente. A recomposição total considerada necessária pelo órgão é de 10 mil profissionais, mas o pedido emergencial prevê a liberação inicial de 2 mil vagas.

Quais cargos podem aparecer no concurso INSS?

O aval final e a distribuição exata de vagas dependem da liberação orçamentária do MGI. Historicamente, a estrutura de pessoal do INSS se divide entre as seguintes carreiras principais:

  • Técnico do Seguro Social: exige nível médio completo ou curso técnico equivalente. É o cargo responsável pelo atendimento ao público e orientação básica aos segurados.
  • Analista do Seguro Social: exige formação de nível superior. As oportunidades costumam abranger áreas gerais ou graduações específicas, como Serviço Social, Direito, Administração, Psicologia e Tecnologia da Informação.
  • Perito Médico Federal: carreira voltada para graduados em Medicina com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Ainda não há edital publicado, nem confirmação sobre cargos, salários ou banca organizadora. A abertura do concurso depende de autorização formal do governo federal. O pedido de novas vagas tem como um dos objetivos reforçar o atendimento presencial nas agências. De acordo com a presidente do INSS, o trabalho remoto ajuda na análise de processos, mas o instituto estuda formas de ampliar a presença de servidores nas unidades de atendimento.

Ainda não há data definida para a publicação do edital do concurso INSS. Como o pedido é para 2027, a expectativa agora fica pela análise do Ministério da Gestão.

Depois da autorização, o órgão ainda precisa definir a banca organizadora, finalizar o edital e abrir o prazo de inscrições.

Enquanto isso, candidatos interessados devem acompanhar as atualizações oficiais e iniciar a preparação com base nos conteúdos cobrados em seleções anteriores do INSS.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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