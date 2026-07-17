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Prefeitura abre concurso com 226 vagas e salários vão até R$ 13,2 mil

Concurso da Prefeitura de Santos abre 226 vagas com salários de até R$ 13,2 mil; veja cargos e como participar

Escrito por Anny Malagolini
Prefeitura abre concurso com 226 vagas foto: Carlos Nogueira/arquivo
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A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, publicou cinco editais de concurso público com 226 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.291,01 a R$ 13.263,43, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 1.100.

As inscrições serão realizadas entre 22 de julho e 20 de agosto de 2026, por meio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizador do certame.

Inscrições para o concurso da Prefeitura de Santos

Os interessados deverão se inscrever no período de 22 de julho a 20 de agosto. A taxa de inscrição varia entre R$ 54,30 e R$ 92, conforme o cargo escolhido.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em edital poderão solicitar isenção da taxa nos dias 22 e 23 de julho. O pagamento deverá ser efetuado até 21 de agosto.

Principais datas

  • Inscrições: 22 de julho a 20 de agosto de 2026;
  • Pedido de isenção: 22 e 23 de julho;
  • Pagamento da taxa: até 21 de agosto;
  • Provas objetivas: 27 de setembro, 11 de outubro e 18 de outubro.

Cargos e salários

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas da administração municipal.

Nível fundamental

  • Agente de Portaria – 10 vagas;
  • Inspetor de Alunos – 22 vagas;
  • Motorista – 10 vagas;
  • Tratador de Animais – 4 vagas.

Os salários variam entre R$ 3.291,01 e R$ 4.081,16.

Nível médio e técnico

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Oficial de Administração (50 vagas);
  • Fiscal de Posturas (10);
  • Operador Social (11);
  • Secretário de Unidade Escolar (10);
  • Guia de Turismo Regional (5);
  • Recepcionista Bilíngue (2);
  • Auxiliar Veterinário (2);
  • Eletricista (2);
  • Técnico em Agrimensura (2);
  • Técnico de Edificações (1);
  • Técnico de Segurança do Trabalho (2).

As remunerações chegam a R$ 5.934,10.

Nível superior

O concurso também contempla vagas para diversas carreiras, entre elas:

  • Administrador;
  • Advogado;
  • Arquiteto;
  • Assistente Social;
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais;
  • Bibliotecário;
  • Biomédico;
  • Economista;
  • Enfermeiro;
  • Engenheiros de diferentes especialidades;
  • Farmacêutico;
  • Fiscal Ambiental;
  • Fisioterapeuta;
  • Médicos em diversas especialidades;
  • Médico Veterinário;
  • Psicólogo Clínico;
  • Psicólogo Social.

Os salários podem chegar a R$ 13.263,43, dependendo da função e da carga horária.

Como serão as provas

O concurso contará com diferentes etapas de avaliação, conforme o cargo.

Todos os candidatos farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, haverá:

  • Redação, exclusiva para Oficial de Administração;
  • Prova prático-profissional, destinada ao cargo de Advogado;
  • Prova prática, para Motorista, Eletricista e Auxiliar Veterinário;
  • Avaliação de títulos, para todos os cargos de nível superior.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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