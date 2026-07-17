Prefeitura abre concurso com 226 vagas e salários vão até R$ 13,2 mil
Concurso da Prefeitura de Santos abre 226 vagas com salários de até R$ 13,2 mil; veja cargos e como participar
A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, publicou cinco editais de concurso público com 226 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.291,01 a R$ 13.263,43, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 1.100.
As inscrições serão realizadas entre 22 de julho e 20 de agosto de 2026, por meio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizador do certame.
Inscrições para o concurso da Prefeitura de Santos
Os interessados deverão se inscrever no período de 22 de julho a 20 de agosto. A taxa de inscrição varia entre R$ 54,30 e R$ 92, conforme o cargo escolhido.
Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em edital poderão solicitar isenção da taxa nos dias 22 e 23 de julho. O pagamento deverá ser efetuado até 21 de agosto.
Principais datas
- Inscrições: 22 de julho a 20 de agosto de 2026;
- Pedido de isenção: 22 e 23 de julho;
- Pagamento da taxa: até 21 de agosto;
- Provas objetivas: 27 de setembro, 11 de outubro e 18 de outubro.
Cargos e salários
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas da administração municipal.
Nível fundamental
- Agente de Portaria – 10 vagas;
- Inspetor de Alunos – 22 vagas;
- Motorista – 10 vagas;
- Tratador de Animais – 4 vagas.
Os salários variam entre R$ 3.291,01 e R$ 4.081,16.
Nível médio e técnico
Entre os cargos disponíveis estão:
- Oficial de Administração (50 vagas);
- Fiscal de Posturas (10);
- Operador Social (11);
- Secretário de Unidade Escolar (10);
- Guia de Turismo Regional (5);
- Recepcionista Bilíngue (2);
- Auxiliar Veterinário (2);
- Eletricista (2);
- Técnico em Agrimensura (2);
- Técnico de Edificações (1);
- Técnico de Segurança do Trabalho (2).
As remunerações chegam a R$ 5.934,10.
Nível superior
O concurso também contempla vagas para diversas carreiras, entre elas:
- Administrador;
- Advogado;
- Arquiteto;
- Assistente Social;
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais;
- Bibliotecário;
- Biomédico;
- Economista;
- Enfermeiro;
- Engenheiros de diferentes especialidades;
- Farmacêutico;
- Fiscal Ambiental;
- Fisioterapeuta;
- Médicos em diversas especialidades;
- Médico Veterinário;
- Psicólogo Clínico;
- Psicólogo Social.
Os salários podem chegar a R$ 13.263,43, dependendo da função e da carga horária.
Como serão as provas
O concurso contará com diferentes etapas de avaliação, conforme o cargo.
Todos os candidatos farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
Além disso, haverá:
- Redação, exclusiva para Oficial de Administração;
- Prova prático-profissional, destinada ao cargo de Advogado;
- Prova prática, para Motorista, Eletricista e Auxiliar Veterinário;
- Avaliação de títulos, para todos os cargos de nível superior.