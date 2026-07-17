Concurso da Prefeitura de Santos abre 226 vagas com salários de até R$ 13,2 mil; veja cargos e como participar

Prefeitura abre concurso com 226 vagas e salários vão até R$ 13,2 mil

Prefeitura abre concurso com 226 vagas e salários vão até R$ 13,2 mil

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, publicou cinco editais de concurso público com 226 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.291,01 a R$ 13.263,43, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 1.100.

As inscrições serão realizadas entre 22 de julho e 20 de agosto de 2026, por meio do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizador do certame.

Inscrições para o concurso da Prefeitura de Santos

Os interessados deverão se inscrever no período de 22 de julho a 20 de agosto. A taxa de inscrição varia entre R$ 54,30 e R$ 92, conforme o cargo escolhido.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em edital poderão solicitar isenção da taxa nos dias 22 e 23 de julho. O pagamento deverá ser efetuado até 21 de agosto.

Principais datas

Inscrições: 22 de julho a 20 de agosto de 2026;

Pedido de isenção: 22 e 23 de julho;

Pagamento da taxa: até 21 de agosto;

Provas objetivas: 27 de setembro, 11 de outubro e 18 de outubro.

Cargos e salários

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas da administração municipal.

Nível fundamental

Agente de Portaria – 10 vagas;

Inspetor de Alunos – 22 vagas;

Motorista – 10 vagas;

Tratador de Animais – 4 vagas.

Os salários variam entre R$ 3.291,01 e R$ 4.081,16.

Nível médio e técnico

Entre os cargos disponíveis estão:

Oficial de Administração (50 vagas);

Fiscal de Posturas (10);

Operador Social (11);

Secretário de Unidade Escolar (10);

Guia de Turismo Regional (5);

Recepcionista Bilíngue (2);

Auxiliar Veterinário (2);

Eletricista (2);

Técnico em Agrimensura (2);

Técnico de Edificações (1);

Técnico de Segurança do Trabalho (2).

As remunerações chegam a R$ 5.934,10.

Nível superior

O concurso também contempla vagas para diversas carreiras, entre elas:

Administrador;

Advogado;

Arquiteto;

Assistente Social;

Auditor Fiscal de Tributos Municipais;

Bibliotecário;

Biomédico;

Economista;

Enfermeiro;

Engenheiros de diferentes especialidades;

Farmacêutico;

Fiscal Ambiental;

Fisioterapeuta;

Médicos em diversas especialidades;

Médico Veterinário;

Psicólogo Clínico;

Psicólogo Social.

Os salários podem chegar a R$ 13.263,43, dependendo da função e da carga horária.

Como serão as provas

O concurso contará com diferentes etapas de avaliação, conforme o cargo.

Todos os candidatos farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, haverá: