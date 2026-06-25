Concurso Prevcom SP abre inscrições para 56 vagas com salários de até R$ 10,6 mil

Vagas são para a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo

O concurso Prevcom SP está com inscrições abertas para 56 vagas de nível superior na Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Os salários iniciais variam de R$ 7.454,00 a R$ 10.656,00, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. A seleção é organizada pela Fundação Vunesp, conforme edital de abertura do Concurso Público Prevcom nº 01/2026.

As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026, exclusivamente pela internet, no site da Vunesp. A taxa de participação é de R$ 115,00 e o pagamento poderá ser efetuado até 23 de julho. O edital também prevê pedido de redução da taxa entre os dias 25 e 26 de junho, para candidatos que se enquadrem nas regras estabelecidas.

Como se inscrever no concurso Prevcom SP?

Para participar, o candidato deve acessar o portal da Vunesp, localizar a página do concurso da Prevcom SP e preencher o formulário de inscrição dentro do prazo. Antes de confirmar a participação, é importante conferir os requisitos exigidos para cada função, já que não será permitida troca de cargo após a efetivação da inscrição.

As oportunidades são para a carreira de analista, com jornada de 40 horas semanais e contratação pelo regime da CLT. Há vagas para Analista Contábil, Analista de Comunicação e Relacionamento, Analista de Gestão, Analista de Investimentos, Analista de Tecnologia e Analista Jurídico.

O maior salário é para Analista de Investimentos, com remuneração inicial de R$ 10.656,00. Também há oportunidades para Analista de Tecnologia, com salário de R$ 9.383,00; Analista Jurídico, com R$ 8.721,00; Analista de Gestão e Analista de Comunicação e Relacionamento, ambos com R$ 8.173,00; e Analista Contábil, com R$ 7.454,00.

Além do salário, os aprovados terão direito a benefícios como vale-refeição de R$ 41,70 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 686,00 por mês e auxílio-saúde, com reembolso que pode variar conforme a faixa etária do empregado.

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de setembro de 2026. A avaliação será composta por questões de múltipla escolha e terá duração de cinco horas. O conteúdo inclui disciplinas comuns a todos os cargos, como Língua Portuguesa, Ética e Integridade, Raciocínio Lógico e Analítico e Previdência Complementar no Brasil, além de conhecimentos específicos conforme a área escolhida.

Para ser habilitado, o candidato deverá alcançar pelo menos 50 pontos no resultado final e não poderá zerar nenhum dos componentes da prova. A classificação final seguirá os critérios definidos no edital.