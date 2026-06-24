Concurso ANPD 2026 autorizado: veja salário, vagas e prazo do edital

O governo federal autorizou a realização do primeiro concurso público para servidores efetivos da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e prevê o preenchimento de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, carreira de nível superior com salário inicial de R$ 17.726,42.

Quem pode participar do concurso da ANPD?

O cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados exige formação de nível superior. A previsão da agência é contemplar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, entre elas:

Direito;

Tecnologia da Informação;

Economia;

Ciência de Dados;

Psicologia;

Relações Internacionais;

Formação geral em nível superior.

A carreira foi criada após a transformação da ANPD em agência reguladora federal e tem como principal missão fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Entre as atribuições do cargo estão:

elaboração de normas técnicas sobre proteção de dados;

análise de impactos de tecnologias como inteligência artificial e biometria;

fiscalização de empresas e órgãos públicos;

realização de auditorias e inspeções;

aplicação de sanções administrativas em casos de descumprimento da legislação.

Segundo a estrutura remuneratória vigente desde abril de 2026, o salário inicial é de R$ 17.726,42, podendo se aproximar de R$ 30 mil no topo da carreira.

A medida faz parte de um pacote anunciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que também autorizou novo concurso para a Controladoria-Geral da União (CGU). Somadas, as duas seleções oferecem 110 vagas em cargos considerados estratégicos para a administração pública federal.

A ANPD terá até seis meses para publicar o edital. A expectativa é que o documento seja divulgado até dezembro de 2026.

Como serão distribuídas as vagas do concurso ANPD?

As 50 oportunidades autorizadas foram divididas entre ampla concorrência e cotas previstas na legislação federal de ações afirmativas.

A distribuição será a seguinte:

31 vagas para ampla concorrência;

13 vagas para pessoas negras;

3 vagas para pessoas com deficiência;

2 vagas para indígenas;

1 vaga para quilombolas.

O concurso ainda terá banca organizadora definida.

Como foi a última seleção da ANPD?

Embora este seja o primeiro concurso para servidores efetivos da agência, a ANPD realizou em 2025 um processo seletivo simplificado para contratação temporária.

Na ocasião, foram ofertadas 372 vagas imediatas e 1.704 oportunidades para cadastro reserva. As provas ocorreram em seis capitais brasileiras e registraram mais de 6,7 mil inscritos.

O modelo da seleção incluiu:

prova objetiva;

avaliação de títulos;

heteroidentificação para candidatos negros;

avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.

A experiência pode servir de referência para o próximo concurso, especialmente na etapa de títulos.

Como funciona a prova de títulos da ANPD?

Na última seleção, a avaliação de títulos teve caráter apenas classificatório e permitia somar até 12 pontos ao resultado final do candidato. O quadro de pontuação utilizado foi o seguinte:

Doutorado

Diploma de doutorado reconhecido pelo MEC.

Pontuação: 3 pontos.

Máximo permitido: 3 pontos.

Mestrado

Diploma de mestrado reconhecido pelo MEC.

Pontuação: 2 pontos.

Máximo permitido: 2 pontos.

Pós-graduação (especialização lato sensu)

Curso de especialização com carga mínima de 360 horas.

Pontuação: 1 ponto por certificado.

Máximo permitido: 2 pontos.

Experiência profissional

Exercício de atividade profissional de nível superior compatível com o cargo.

Pontuação: 0,5 ponto por ano completo de experiência.

Limite máximo: 5 pontos.

A soma total dos títulos não podia ultrapassar 12 pontos, mesmo que o candidato apresentasse documentação com pontuação superior.

Quando sai o edital do concurso ANPD?

A autorização publicada pelo governo estabelece prazo máximo de seis meses para publicação do edital. Assim, a expectativa é que o documento seja divulgado até dezembro de 2026.

Antes disso, a ANPD deverá definir a banca organizadora, o cronograma de provas e a distribuição das vagas por especialidade.

Com a autorização oficializada, o concurso da ANPD passa a ser um dos mais aguardados do serviço público federal, principalmente pelo salário inicial elevado e pela atuação em uma área cada vez mais estratégica para empresas e órgãos públicos: a proteção de dados pessoais.

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