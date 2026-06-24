Concurso ANPD 2026 autorizado: veja salário, vagas e prazo do edital
O governo federal autorizou a realização do primeiro concurso público para servidores efetivos da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e prevê o preenchimento de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados, carreira de nível superior com salário inicial de R$ 17.726,42.
Quem pode participar do concurso da ANPD?
O cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados exige formação de nível superior. A previsão da agência é contemplar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, entre elas:
- Direito;
- Tecnologia da Informação;
- Economia;
- Ciência de Dados;
- Psicologia;
- Relações Internacionais;
- Formação geral em nível superior.
A carreira foi criada após a transformação da ANPD em agência reguladora federal e tem como principal missão fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Entre as atribuições do cargo estão:
- elaboração de normas técnicas sobre proteção de dados;
- análise de impactos de tecnologias como inteligência artificial e biometria;
- fiscalização de empresas e órgãos públicos;
- realização de auditorias e inspeções;
- aplicação de sanções administrativas em casos de descumprimento da legislação.
Segundo a estrutura remuneratória vigente desde abril de 2026, o salário inicial é de R$ 17.726,42, podendo se aproximar de R$ 30 mil no topo da carreira.
A medida faz parte de um pacote anunciado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que também autorizou novo concurso para a Controladoria-Geral da União (CGU). Somadas, as duas seleções oferecem 110 vagas em cargos considerados estratégicos para a administração pública federal.
A ANPD terá até seis meses para publicar o edital. A expectativa é que o documento seja divulgado até dezembro de 2026.
Como serão distribuídas as vagas do concurso ANPD?
As 50 oportunidades autorizadas foram divididas entre ampla concorrência e cotas previstas na legislação federal de ações afirmativas.
A distribuição será a seguinte:
- 31 vagas para ampla concorrência;
- 13 vagas para pessoas negras;
- 3 vagas para pessoas com deficiência;
- 2 vagas para indígenas;
- 1 vaga para quilombolas.
O concurso ainda terá banca organizadora definida.
Como foi a última seleção da ANPD?
Embora este seja o primeiro concurso para servidores efetivos da agência, a ANPD realizou em 2025 um processo seletivo simplificado para contratação temporária.
Na ocasião, foram ofertadas 372 vagas imediatas e 1.704 oportunidades para cadastro reserva. As provas ocorreram em seis capitais brasileiras e registraram mais de 6,7 mil inscritos.
O modelo da seleção incluiu:
- prova objetiva;
- avaliação de títulos;
- heteroidentificação para candidatos negros;
- avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.
A experiência pode servir de referência para o próximo concurso, especialmente na etapa de títulos.
Como funciona a prova de títulos da ANPD?
Na última seleção, a avaliação de títulos teve caráter apenas classificatório e permitia somar até 12 pontos ao resultado final do candidato. O quadro de pontuação utilizado foi o seguinte:
Doutorado
- Diploma de doutorado reconhecido pelo MEC.
- Pontuação: 3 pontos.
- Máximo permitido: 3 pontos.
Mestrado
- Diploma de mestrado reconhecido pelo MEC.
- Pontuação: 2 pontos.
- Máximo permitido: 2 pontos.
Pós-graduação (especialização lato sensu)
- Curso de especialização com carga mínima de 360 horas.
- Pontuação: 1 ponto por certificado.
- Máximo permitido: 2 pontos.
Experiência profissional
- Exercício de atividade profissional de nível superior compatível com o cargo.
- Pontuação: 0,5 ponto por ano completo de experiência.
- Limite máximo: 5 pontos.
A soma total dos títulos não podia ultrapassar 12 pontos, mesmo que o candidato apresentasse documentação com pontuação superior.
Quando sai o edital do concurso ANPD?
A autorização publicada pelo governo estabelece prazo máximo de seis meses para publicação do edital. Assim, a expectativa é que o documento seja divulgado até dezembro de 2026.
Antes disso, a ANPD deverá definir a banca organizadora, o cronograma de provas e a distribuição das vagas por especialidade.
Com a autorização oficializada, o concurso da ANPD passa a ser um dos mais aguardados do serviço público federal, principalmente pelo salário inicial elevado e pela atuação em uma área cada vez mais estratégica para empresas e órgãos públicos: a proteção de dados pessoais.
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