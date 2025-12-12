Confira concursos públicos de nível médio previstos para 2026
A previsão é de certames em, pelo menos, 19 estados
Quer começar o ano com novas metas? A boa notícia é que quem pensa em mudar de área profissional é que há dezenas de concursos públicos previstos para 2026. Para quem busca oportunidades de nível médio, há certames em andamento em 18 estados.
Em São Paulo, por exemplo, está autorizado um concurso público para a Polícia Militar do Estado, com 2,2 mil vagas. Não é necessário ter ensino superior.
Quais os concursos previstos para 2026?
1 – Acre
Polícia Militar do Acre (PM AC)
Situação: estudos em andamento
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio (provável)
Remuneração: a definir
2 – Alagoas
Bombeiros AL
Situação: comissão formada
Vagas: 344
Requisitos: nível médio e superior
PM AL
Situação: comissão formada
Vagas: 1.060
Requisitos: nível médio e superior
3 – Amazonas
DPE AM – Assistente Técnico Administrativo
Situação: regulamento publicado
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio
4 – Bahia
PM BA
Situação: anunciado
Vagas: a definir
Requisitos: níveis médio e superior
TJ BA
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior
5 – Goiás
PM GO
Situação: anunciado
Vagas: 180
Requisitos: níveis médio e superior
CASE GO
Situação: comissão formada
Vagas: 251
Requisitos: nível médio e superior
6 – Maranhão
Bombeiros MA
Situação: comissão formada
Vagas: 500
Requisitos: nível médio e superior
Polícia Penal MA
Situação: comissão formada
Vagas: 200
Requisitos: nível médio, técnico e superior
7 – Mato Grosso
Bombeiros MT
Situação: previsto
Vagas: a definir
Cargo: Soldado
Requisitos: nível médio
PM MT
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior
8 – Minas Gerais
PM MG
Situação: anunciado
Vagas: 2.500
Requisitos: nível médio (histórico do cargo)
9 – Pará
SEAP PA – Polícia Penal PA
Situação: estudos em andamento
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio (histórico do cargo)
10 – Paraíba
TJ PB
Situação: comissão formada
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior
Câmara Municipal de João Pessoa
Situação: estudos em andamento
Cargos diversos
Requisitos: nível médio, superior e fundamental
11 – Pernambuco
Bombeiros PE
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio
12 – Piauí
PM PI
Situação: anunciado
Vagas: 1.000
Requisitos: nível médio e superior
13 – Rio Grande do Norte
Bombeiros RN
Situação: previsto
Vagas: a definir
DETRAN RN
Situação: comissão formada
Vagas: 473
Requisitos: nível médio
14 – Rondônia
PM RO
Situação: solicitado
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio
Seduc RO
Situação: comissão formada
Requisitos: nível médio e superior
Sejus RO
Situação: comissão formada
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio
15 – Roraima
Bombeiros RR
Situação: autorizado
Vagas: 220
Requisitos: nível médio
16 – Santa Catarina
SAP SC – Agente Socioeducativo
Situação: comissão formada
Requisitos: podem incluir nível médio
17 – São Paulo
PM SP
Situação: autorizado
Vagas: 2.200
Requisitos: nível médio
18 – Tocantins
PM TO
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio
Polícia Penal TO
Situação: comissão formada
Requisitos: nível médio
TJ TO
Situação: previsto
Requisitos: nível médio e superior
Concursos Federais nível médio para ficar de olho
- PRF Administrativo: 248 vagas – nível médio
- Sudam: vagas de nível médio
- Casa da Moeda: Técnico Operacional – nível médio
- DPU: Técnico – nível médio
- CGU: Técnico Federal de Finanças – nível médio
- Ministério dos Transportes: cargos de nível médio
- Ministério da Defesa (temporários): vagas de nível médio
- SAP SC: agente – nível médio
- CASE GO: agente socioeducativo – nível médio