A previsão é de certames em, pelo menos, 19 estados

Confira concursos públicos de nível médio previstos para 2026

Quer começar o ano com novas metas? A boa notícia é que quem pensa em mudar de área profissional é que há dezenas de concursos públicos previstos para 2026. Para quem busca oportunidades de nível médio, há certames em andamento em 18 estados.

Em São Paulo, por exemplo, está autorizado um concurso público para a Polícia Militar do Estado, com 2,2 mil vagas. Não é necessário ter ensino superior.

Quais os concursos previstos para 2026?

1 – Acre

Polícia Militar do Acre (PM AC)

Situação: estudos em andamento

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio (provável)

Remuneração: a definir

2 – Alagoas

Bombeiros AL

Situação: comissão formada

Vagas: 344

Requisitos: nível médio e superior

PM AL

Situação: comissão formada

Vagas: 1.060

Requisitos: nível médio e superior

3 – Amazonas

DPE AM – Assistente Técnico Administrativo

Situação: regulamento publicado

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio

4 – Bahia

PM BA

Situação: anunciado

Vagas: a definir

Requisitos: níveis médio e superior

TJ BA

Situação: previsto

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio e superior

5 – Goiás

PM GO

Situação: anunciado

Vagas: 180

Requisitos: níveis médio e superior

CASE GO

Situação: comissão formada

Vagas: 251

Requisitos: nível médio e superior

6 – Maranhão

Bombeiros MA

Situação: comissão formada

Vagas: 500

Requisitos: nível médio e superior

Polícia Penal MA

Situação: comissão formada

Vagas: 200

Requisitos: nível médio, técnico e superior

7 – Mato Grosso

Bombeiros MT

Situação: previsto

Vagas: a definir

Cargo: Soldado

Requisitos: nível médio

PM MT

Situação: previsto

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio e superior

8 – Minas Gerais

PM MG

Situação: anunciado

Vagas: 2.500

Requisitos: nível médio (histórico do cargo)

9 – Pará

SEAP PA – Polícia Penal PA

Situação: estudos em andamento

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio (histórico do cargo)

10 – Paraíba

TJ PB

Situação: comissão formada

Vagas: a definir

Requisitos: nível médio e superior

Câmara Municipal de João Pessoa

Situação: estudos em andamento

Cargos diversos

Requisitos: nível médio, superior e fundamental

11 – Pernambuco

Bombeiros PE

Situação: previsto

Vagas: a definir

Requisitos: podem incluir nível médio

12 – Piauí

PM PI

Situação: anunciado

Vagas: 1.000

Requisitos: nível médio e superior

13 – Rio Grande do Norte

Bombeiros RN

Situação: previsto

Vagas: a definir

DETRAN RN

Situação: comissão formada

Vagas: 473

Requisitos: nível médio

14 – Rondônia

PM RO

Situação: solicitado

Vagas: a definir

Requisitos: podem incluir nível médio

Seduc RO

Situação: comissão formada

Requisitos: nível médio e superior

Sejus RO

Situação: comissão formada

Vagas: a definir

Requisitos: podem incluir nível médio

15 – Roraima

Bombeiros RR

Situação: autorizado

Vagas: 220

Requisitos: nível médio

16 – Santa Catarina

SAP SC – Agente Socioeducativo

Situação: comissão formada

Requisitos: podem incluir nível médio

17 – São Paulo

PM SP

Situação: autorizado

Vagas: 2.200

Requisitos: nível médio

18 – Tocantins

PM TO

Situação: previsto

Vagas: a definir

Requisitos: podem incluir nível médio

Polícia Penal TO

Situação: comissão formada

Requisitos: nível médio

TJ TO

Situação: previsto

Requisitos: nível médio e superior

Concursos Federais nível médio para ficar de olho