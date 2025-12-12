Concursos & Empregos

Confira concursos públicos de nível médio previstos para 2026

A previsão é de certames em, pelo menos, 19 estados

Escrito por Anny Malagolini
concursos públicos de nível médio previstos para 2026 Foto: sengchoy/ Getty Images Pro

Quer começar o ano com novas metas? A boa notícia é que quem pensa em mudar de área profissional é que há dezenas de concursos públicos previstos para 2026. Para quem busca oportunidades de nível médio, há certames em andamento em 18 estados.

Em São Paulo, por exemplo, está autorizado um concurso público para a Polícia Militar do Estado, com 2,2 mil vagas. Não é necessário ter ensino superior.

Quais os concursos previstos para 2026?

1 – Acre

Polícia Militar do Acre (PM AC)
Situação: estudos em andamento
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio (provável)
Remuneração: a definir

2 – Alagoas

Bombeiros AL
Situação: comissão formada
Vagas: 344
Requisitos: nível médio e superior

PM AL
Situação: comissão formada
Vagas: 1.060
Requisitos: nível médio e superior

3 – Amazonas

DPE AM – Assistente Técnico Administrativo
Situação: regulamento publicado
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio

4 – Bahia

PM BA
Situação: anunciado
Vagas: a definir
Requisitos: níveis médio e superior

TJ BA
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior

5 – Goiás

PM GO
Situação: anunciado
Vagas: 180
Requisitos: níveis médio e superior

CASE GO
Situação: comissão formada
Vagas: 251
Requisitos: nível médio e superior

6 – Maranhão

Bombeiros MA
Situação: comissão formada
Vagas: 500
Requisitos: nível médio e superior

Polícia Penal MA
Situação: comissão formada
Vagas: 200
Requisitos: nível médio, técnico e superior

7 – Mato Grosso

Bombeiros MT
Situação: previsto
Vagas: a definir
Cargo: Soldado
Requisitos: nível médio

PM MT
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior

8 – Minas Gerais

PM MG
Situação: anunciado
Vagas: 2.500
Requisitos: nível médio (histórico do cargo)

9 – Pará

SEAP PA – Polícia Penal PA
Situação: estudos em andamento
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio (histórico do cargo)

10 – Paraíba

TJ PB
Situação: comissão formada
Vagas: a definir
Requisitos: nível médio e superior

Câmara Municipal de João Pessoa
Situação: estudos em andamento
Cargos diversos
Requisitos: nível médio, superior e fundamental

11 – Pernambuco

Bombeiros PE
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio

12 – Piauí

PM PI
Situação: anunciado
Vagas: 1.000
Requisitos: nível médio e superior

13 – Rio Grande do Norte

Bombeiros RN
Situação: previsto
Vagas: a definir

DETRAN RN
Situação: comissão formada
Vagas: 473
Requisitos: nível médio

14 – Rondônia

PM RO
Situação: solicitado
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio

Seduc RO
Situação: comissão formada
Requisitos: nível médio e superior

Sejus RO
Situação: comissão formada
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio

15 – Roraima

Bombeiros RR
Situação: autorizado
Vagas: 220
Requisitos: nível médio

16 – Santa Catarina

SAP SC – Agente Socioeducativo
Situação: comissão formada
Requisitos: podem incluir nível médio

17 – São Paulo

PM SP
Situação: autorizado
Vagas: 2.200
Requisitos: nível médio

18 – Tocantins

PM TO
Situação: previsto
Vagas: a definir
Requisitos: podem incluir nível médio

Polícia Penal TO
Situação: comissão formada
Requisitos: nível médio

TJ TO
Situação: previsto
Requisitos: nível médio e superior

Concursos Federais nível médio para ficar de olho

  • PRF Administrativo: 248 vagas – nível médio
  • Sudam: vagas de nível médio
  • Casa da Moeda: Técnico Operacional – nível médio
  • DPU: Técnico – nível médio
  • CGU: Técnico Federal de Finanças – nível médio
  • Ministério dos Transportes: cargos de nível médio
  • Ministério da Defesa (temporários): vagas de nível médio
  • SAP SC: agente – nível médio
  • CASE GO: agente socioeducativo – nível médio

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

