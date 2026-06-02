Inscrições do concurso PM SP 2026 terminam em julho; salário passa de R$ 5,4 mil

Concurso é para o cargo de cadete da corporação. - Foto: Governo de SP

Os interessados em ingressar na Polícia Militar de São Paulo ainda têm mais de um mês para se candidatar ao novo concurso público para aluno-oficial. As inscrições seguem abertas até 15 de julho e devem ser realizadas pela internet. Ao todo, são oferecidas 200 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), com salário inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete da corporação.

O processo seletivo será organizado pela Fundação Vunesp e contará com diversas etapas, incluindo prova objetiva, prova dissertativa, exame de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.

Onde fazer a inscrição do concurso da PM SP?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal da Vunesp, até as 23h59 do dia 15 de julho de 2026. Para concorrer a uma das vagas, é necessário ser brasileiro e ter idade entre 17 e 30 anos, exceto para integrantes da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os candidatos também precisam ter concluído o ensino médio e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

O edital ainda estabelece altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

A banca organizadora disponibilizou 11 cidades para a realização das provas de conhecimentos, sendo elas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

As provas objetiva e dissertativa estão previstas para acontecer em 16 de agosto de 2026. Os candidatos aprovados nas primeiras fases seguirão para as demais etapas eliminatórias e classificatórias previstas no edital.

Como funciona o Curso de Formação de Oficiais?

Os aprovados ingressarão na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista, onde cursarão a graduação em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. O curso tem duração de quatro anos e combina disciplinas teóricas e treinamentos práticos voltados à formação de futuros oficiais da corporação.

Entre os conteúdos ministrados estão Ciência Política, Sociologia, Gestão de Finanças, Direitos Humanos, direção policial, tiro defensivo e educação física. A formação prepara os cadetes para exercer funções de comando, liderança e gestão dentro da Polícia Militar.

Segundo o Governo de São Paulo, mais de 15 mil policiais já foram formados desde 2023, sendo cerca de 9,8 mil militares. Atualmente, outros 3,5 mil profissionais seguem em formação no estado.

Resumo do concurso PM SP 2026