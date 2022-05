Com quantos anos pode fazer o Enem em 2022

As inscrições para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começaram no dia 10 de maio. A edição deste ano contará com uma versão impressa e digital, além da novidade de que a taxa de inscrição também pode ser paga por Pix ou cartão de crédito. Uma dúvida que costuma surgir é com quantos anos pode fazer o Enem? Saiba mais sobre a prova.

Com quantos anos pode fazer o Enem e o que é treineiro

O Enem é voltado para os estudantes que já se formaram no Ensino Médio ou estão no processo de conclusão. Dessa forma, não há restrições em relação a com quantos anos pode fazer o Enem. No entanto, os estudantes menores de 18 anos e que ainda estão no primeiro ou segundo ano do ensino médio têm a opção o exame “treineiro” para fins de autoavaliação do conhecimento.

Em resumo, não existe uma idade mínima ou máxima para fazer o Enem. Para participar do exame é preciso ter os documentos solicitados na inscrição e atender os critérios do edital.

As inscrições para a prova de 2022 se encerram no dia 21 de maio, e já podem ser feitas pela Página do Participante. Desde 2020, é possível escolher entre fazer a prova no formato impresso ou digital, em que serão disponibilizadas 101.100 inscrições para os primeiros que optarem pela segunda opção.

Quando é a prova do Enem

Em 2022, a aplicação do Enem será nos dias 13 e 20 de novembro. O exame tem duração de 5 horas e meia, e a abertura dos portões nos locais de prova será ao meio-dia, com fechamento às 13h, segundo o horário de Brasília.

A prova é dividida em duas etapas, com um total de 180 questões objetivas, que contemplam quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Os participantes também precisam escrever uma redação dissertativo-argumentativa que resolva uma situação apresentada.

Como fazer a inscrição

Os participantes que podem fazer o Enem devem realizar a inscrição exclusivamente por meio da Página do Participante, sem precisar sair de casa. O valor da taxa de inscrição se manteve o mesmo, de R$85, e o pagamento deve ser efetuado até o dia 27 de maio. Confira o passo a passo para fazer a inscrição do Enem:

1. Acesse a Página do Participante – https://enem.inep.gov.br/participante/#!/;

2. Informe seu CPF e data de nascimento;

3. Preencha seus dados pessoais, com nome completo, e-mail e endereço;

4. Cadastre uma senha;

5. Informe as preferências de língua estrangeira e a cidade que fará a prova;

6. Informe se já concluiu ou irá concluir o Ensino Médio;

7. Responda o questionário socioeconômico para informar a sua renda e da sua família;

8. Finalize a sua inscrição e imprima o boleto de pagamento.

O Enem 2022 traz algumas novidades. Agora, também há a opção de pagar a taxa de inscrição por Pix ou cartão de crédito. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda incluiu os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como válidos para identificar o participante no dia da aplicação da prova.

Além disso, aqueles que desejam ser reconhecidos socialmente por sua identidade de gênero (no caso de transexuais, travestis ou transgêneros), e já tem o respectivo nome cadastrado na Receita Federal, podem ser identificados pelo nome social no momento da inscrição. Já quem ainda não têm o respectivo nome cadastrado na Receita pode solicitar o tratamento social após a inscrição, entre os dias 23 e 28 de junho, pela Página do Participante.

