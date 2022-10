Enem 2022: como olhar local de prova, data e horário

Exame é usado para o ingresso em universidades públicas e particulares do Brasil

Principal forma de ingressar em uma universidade no Brasil, o Enem 2022 já tem data para ser realizado e os candidatos podem conferir onde será o local da data, além de outras informações fundamentais para participar do exame. Pensando nisso, o DCI traz as principais perguntas e respostas sobre a prova, e assim te ajudar a ficar mais perto de conseguir a vaga dos sonhos.

Qual a data do Enem 2022?

A data da prova do Enem 2022 será 13 e 20 de novembro, ou seja, em dois domingos seguidos.

13 de novembro

Neste dia, o exame apresentará 90 questões objetivas, sendo 40 de língua portuguesa, 5 de inglês ou espanhol, mais 45 questões de ciências humanas e a redação.

20 de novembro

No último dia, o candidato passará por 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e mais 45 questões de Matemática.

Como saber o local de prova do Enem 2022?

O local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 está descrito no cartão de confirmação.

O documento traz nome completo do participante, número de inscrição, CPF, opção de Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), datas e horários das provas, assim como o local e endereço. Vale lembrar que também traz o número, prédio e sala onde o candidato fará a prova.

O cartão de confirmação pode ser acessado com o login na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Qual horário do fechamento dos portões Enem 2022?

Embora o Enem 2022 seja dividido em dois finais de semana, os exames começarão no mesmo horário, obedecendo Brasília. Isso quer dizer que no 1º domingo (de 13 de novembro) e no 2º domingo (de 20 de novembro) as provas iniciarão na mesma hora.

Abertura dos portões às 12h

Fechamento dos portões às 13h

Desta forma, é importante que os inscritos cheguem com antecedência no local, para evitar atrasos e não correr o risco de ficar sem fazer a prova.

Que horas começa a prova do Enem 2022?

No dois dias de Enem 2022, a prova deve começar às 13 horas e 30 minutos. O que muda de um fim de semana o outro é a duração da prova.

1ª dia prova, 13 de novembro: das 13 horas e 30 até às 19 horas (Horário de Brasília)

2ª dia prova, 20 de novembro: das 13 horas e 30 até às 18 horas e 30 minutos (Horário de Brasília)

Entretanto, quem quiser sair antes, sem o caderno, está liberado após às 15 horas e 30 minutos. Já com o caderno, a partir das 18 horas e 30 minutos (1º dia) e 18 horas (2º dia).

Mas atenção: o horário usado no Brasil todo é o oficial de Brasília. Desta forma, quem está em um fuso-horário diferente, deve começar o Enem com base nas horas da capital brasileira.

Ou seja, o horário citado acima são para os candidatos que moram nos estados de Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Já para os moradores de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará (alguns municípios), Roraima e Amazonas, o portão abre às 11h e fecha às 12h.

Além disso, alguns municípios do lado oeste do Amazonas, assim como o estado do Acre, têm de iniciar às 10h e fechar às 11h. Por fim, quem mora nas ilhas de Rocas, Fernando de Noronha e Trindade e Martin Vaz, a abertura ocorre às 13h e fecha às 14h.

Como usar o resultado do Enem para entrar na faculdade?

Há três formas de utilizar o resultado do Enem para ingressar no ensino superior:

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada é uma forma que estudantes têm de entrar em diversas universidades públicas do Brasil, por meio da nota tirada no Enem. Cada curso em cada instituição possui uma nota de corte específica. Assim, o participante não precisa fazer o vestibular da faculdade em questão, mas sim se dedicar ao Enem e usar o resultado do exame.

Fies – O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior é um programa do Ministério da Educação, criado em 1999, que é usado para financiar quem entra em uma faculdade particular. Desta forma, estudantes de instituições que não são gratuitas, têm de pagar a mensalidade de forma parcelada, passados alguns anos da formatura.

ProUNI – Por fim, o Programa Universidade Para Todos, criado em 2004, facilita a entrada de estudantes de baixa renda no ensino superior, em instituições privadas, criando um sistema de bolsas que vão de uma parte da mensalidade, até a totalidade (100%) delas. Desta forma, o governo federal cobre o dinheiro da mensalidade aluno, investido para fazer a graduação.

