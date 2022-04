ENEM 2022: data de inscrição e dias de prova; inscrição custa R$ 85

O Diário Oficial da União dessa sexta-feira, 29, trouxe as principais informações do Enem 2022, como data de inscrição e dias de prova. Assim como em anos anteriores, o exame será aplicado aplicado em dois domingos.

Data de inscrição do Enem 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado em 13 e 20 de novembro e a data de inscrição do Enem 2022 começa em 10 de maio e vai até o dia 27 de maio, de acordo com texto do Diário Oficial da União. Para se inscrever, o candidato terá que pagar uma taxa de R$ 85.

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

Para se inscrever acesse: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Como será o Enem?

O novo Enem só implantado a partir de 2024, portanto, o exame deste ano deve seguir o padrão adotado em anos anteriores. O candidato poderá escolher o formato da prova, que poderá ser em papel ou digital, mas ambas serão aplicadas nos locais de prova – não existe versão para fazer o exame em casa.

A preferência do formato da prova, como o idioma, deverão ser indicados no ato de inscrição.

Serão 180 questões das áreas de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), matemática e ciências humanas. A redação mantém-se manuscrita.

O Exame vai aplicar aos candidatos no primeiro dia as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo dia, serão aplicadas as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Horário do Enem 2022 (horário de Brasília)

No primeiro dia de prova, os portões serão abertos às 12h, pelo horário de Brasília, e se fecham às 13h e a prova começa às 13h30. No primeiro dia, o término será 19h. Enquanto no segundo dia o tempo será menor, e a prova terá que ser entregue até às 18h30.

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Leia também

Isenção do Enem 2022: quem tem direito e como solicitar