Após a aplicação da redação no último domingo, o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 continua hoje, dia 28 de novembro, em todo o país. Os candidatos terão cinco horas para resolver as 90 questões de matemática e ciências da natureza (com física, química e biologia). Mas o que acontece se faltar no segundo dia do Enem?

O que acontece se faltar no segundo dia do Enem 2021?

Quem não conseguir chegar a tempo para o segundo dia do Enem, provavelmente não poderá contar com a nota do exame para ingressar no ensino superior em 2022. Mesmo que candidato tenha feito a redação no primeiro dia, a nota provavelmente não será suficiente para participar do do Sisu, Fies e Prouni.

Agora, se o candidato conseguiu isenção da taxa para fazer a prova, será necessário apresentar uma justificativa para a ausência. Caso contrário, o benefício não poderá ser concedido no próximo exame. O estudante poderá fazer o Enem, mas terá que pagar.

Se a falta for justificável, a boa notícia é que candidato terá a oportunidade de explicar a situação. Para isso, basta acessar a Página do Participante no site do Enem e fazer a alegação. É necessário informar dados pessoais como CPF, data de nascimento e claro, a razão da falta na prova. A comissão avaliará o caso e se estiver dentro das regras do exame, então o aluno terá a chance de isenção no ano seguinte também.

Entre os motivos aceitos para a justificativa estão: maternidade; paternidade; privação de liberdade; morte na família; acidente de Trânsito; assalto ou furto; Saúde ou emergência médica, entre outros.

Que horas começa a prova do Enem no segundo dia?

Neste segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30. O horário é o de Brasília.

É obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante toda a prova.

