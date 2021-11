Qual o horário da prova Enem hoje? Veja a pogramação do 1º dia

Os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 realizam na tarde deste domingo, 21 de novembro, a primeira etapa da prova. O exame deve começar às 13h30, mas o estudante deve ficar atento para o fechamento dos portões não pegar ninguém de surpresa. Então consulte o horário da prova do Enem de hoje.

Os horários abaixo são de acordo com Brasília.

Horário prova Enem hoje, 21 de novembro

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, os estudantes devem chegar ao local da prova com pelo menos 1 hora de antecedência. O horário para começar a prova do Enem é 13 horas e 30 minutos.

Embora o exame esteja marcado para começar às 13h30, o candidato não poderá ter acesso ao local de prova depois das 13h. Por isso, é recomendado chegar cedo ao local da prova.

Abertura dos portões: 12h | meio-dia

Fechamento dos portões: 13 horas

Início das provas: 13h30

Saída sem caderno de questões: 15h30

Saída com caderno de questões: 18h30

Término da prova: 19 horas

Fuso horário – Horário prova Enem hoje

Para que o Enem comece simultaneamente, em estados como Amazonas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que o horário local tem 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília, o exame vai começar às 12h30 no horário local.

No Acre, estado com duas horas a menos, a prova será aplicada às 11h30 no horário local.

O que levar no Enem 2021? Saiba o que pode e a lista de proibidos