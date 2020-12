4 serviços para armazenar fotos na nuvem de graça

Conforme divulgado pela Google, a partir de junho de 2021, o serviço de armazenamento em nuvem Google Fotos deixará de oferecer espaço ilimitado para uploads de forma gratuita. Como resultado, não assinantes terão apenas 15 GB. Segundo a empresa, aqueles que precisarem de mais espaço, deverão comprar um dos planos disponíveis. Todavia, existe uma outra alternativa para essas pessoas: adotar uma nova plataforma para usar em paralelo.

Abaixo, confira quatro serviços de armazenamento alternativos ao Google Fotos que podem te ajudar nessa tarefa.

Google One – Serviços para armazenar fotos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como o nome já denuncia, o Google One é da mesma empresa do Google Fotos. No entanto, o serviço de armazenamento em nuvem abrange uma variedade mais ampla de arquivos. Além de contar com backup automático de dados, o Google One pode ser utilizado no computador e em dispositivos móveis.

Sua modalidade gratuita possui 15 GB de armazenamento, o que conquistou o primeiro lugar da lista para o serviço. Caso esse espaço não seja suficiente, o Google One possui planos pagos que começam em 100 GB por R$ 6,99. Atualmente, todos os pacotes estão com 17% de desconto em suas versões anuais.

Amazon Cloud Drive

Embora a Amazon seja muito conhecida pelo seu e-commerce internacional, a empresa também oferece outros serviços digitais pela plataforma AWS (sigla para Amazon Web Services). Entre eles, está o Amazon Cloud Drive, serviço de armazenamento alternativo ao Google Fotos. Assim como a opção anterior, essa plataforma também é compatível com computadores e dispositivos móveis.

Sua modalidade gratuita disponibiliza 5 GB de armazenamento. Todavia, clientes do Amazon Prime possuem espaço ilimitado. Trata-se de um serviço por assinatura que custa R$ 9,90 mensais e oferece diversos benefícios, como frete grátis em compras no site. Assinantes também possuem acesso a diversas plataformas de streaming, como o Prime Video e o Prime Music. Caso não seja cliente Amazon Prime, é possível obter mais espaço contratando os planos anuais de 100 GB (US$ 11) ou de 1 TB (US$ 59).

Onedrive – Serviços para armazenar fotos

O serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft funciona de forma semelhante ao do Google Fotos. Mas, com uma maior integração ao sistema operacional Windows. Assim como seus concorrentes, o Onedrive não comporta somente fotos, mas arquivos em geral. Além disso, o serviço da Microsoft também realiza o backup automático de pastas selecionadas.

O ponto negativo é, como o Amazon Cloud Drive, seu pacote gratuito oferece apenas 5 GB de espaço. No entanto, é possível obter até 10 GB extras convidando amigos para usarem o OneDrive. Se essa quantidade não for suficiente, o serviço possui planos com volumes iniciais de 100 GB a partir de R$ 9,00 mensais.

Dropbox

No último lugar, está o Dropbox que, em sua modalidade gratuita (Dropbox Basic), oferece apenas 2 GB de armazenamento. O serviço também permite uploads do PC e dispositivos móveis através do aplicativo. Os planos de assinatura do serviço são anuais, iniciando em US$ 119,88 para 2 TB de espaço. Além disso, o Dropbox ainda conta com um período de avaliação de 14 dias com 3 TB de armazenamento.