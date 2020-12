7 celulares por até R$ 1 mil (ou menos) para comprar de Natal

Com a alta do dólar, consumidores que planejavam comprar um celular este ano, tiveram que se adaptar aos preços elevados. Como resultado, os modelos mais básicos ficaram em alta, devido ao seu custo-benefício. Diante dessa realidade, o Zoom, site comparador de preços, elaborou uma lista com os melhores celulares por até R$ 1 mil – ou menos – para comprar no Natal de 2020.

Celulares mais básicos: para quem serve?

Em primeiro lugar, vale esclarecer que os modelos mais básicos não são compatíveis com qualquer usuário. Afinal, cada demanda exige diferentes especificações. Nesse sentido, os celulares listados são ideais para um uso moderado, rodando bem apps como WhatsApp, Facebook e Youtube. Alguns modelos abaixo até conseguem ir além do básico, suportando jogos mais leves. No entanto, caso você seja mais exigente, prefira investir em opções mais potentes.

Samsung Galaxy J4 Core

Esse modelo da Samsung possui o Android 8.1 Oreo na versão Go, que é otimizado para celulares com até 1 GB de memória RAM. Embora seja um modelo de entrada, a quantidade de memória fica abaixo da média. Seu armazenamento interno é de16 GB, mas pode ser aumentado com um cartão microSD. Atualmente, o modelo está na faixa dos R$ 700.

Ficha técnica:

Tela de 6 polegadas com resolução HD+;

Processador Snapdragon 425 quad-core de até 1,4 GHz;

Memória RAM de 1 GB;

Armazenamento de 16 GB expansível via cartão de memória;

Câmera traseira de 8 MP;

Câmera frontal de 5 MP;

Bateria de 3.300 mAh;

Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Xiaomi Redmi Go

Não seria possível criar uma seleção de celulares até R$ 1.000 sem falar do Redmi Go, modelo da Xiaomi. O aparelho possui uma configuração simples, com processador octa-core e 1 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, são 16 GB de memória, que pode ser expandida via cartão micro SD. Com apenas 5 polegadas e resolução HD, sua tela não oferece uma qualidade excelente, mas atende às necessidades básicas. O seu preço também gira em torno de R$ 700.

Ficha técnica:

Tela de 5 polegadas com resolução HD;

Processador Snapdragon 425 octa-core com até 1,4 GHz;

Memória RAM de 1 GB;

Armazenamento de 16 GB;

Câmera traseira de 8 MP;

Câmera frontal de 5 MP;

Bateria de 3.000 mAh;

Dual chip;

Rádio FM;

Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Moto E6 Plus

Esse modelo da Motorola oferece um bom desempenho em aplicativos mais leves, redes sociais, streaming de vídeo e música, entre outros. Equipado com processador Helio P22, o Moto E6 Plus é octa-core. Com 4G de memória RAM, essa é uma boa opção de entrada. Sua bateria é de 3.000 mAh e pode durar até um dia com uso moderado.

Mas, o que realmente chama a atenção neste modelo, é o suporte para carregamento turbo. Afinal, essa é uma característica pouco comum em celulares mais básicos. Atualmente, o Moto E6 Plus pode ser encontrado a partir de R$ 799,00.

Ficha técnica:

Tela de 6,26 polegadas com resolução HD;

Processador Snapdragon 632 octa-core;

Opções de RAM e armazenamento: 2 GB/16 GB, 3 GB/32 GB e 4 GB/64 GB.

Câmera traseira dupla de 12 MP;

Câmera frontal de 8 MP;]

Bateria de 4.000 mAh;

MicroUSB;

Leitor de digitais na traseira;

Android 9 Pie com MIUI 10.

Xiaomi Redmi 7 (Celulares por até 1 mil )

Embora seja simples, esse dispositivo apresenta alguns destaques em relação aos demais celulares. Um deles é a sua tela, que possui 6.26 polegadas e resolução de 1520×720 pixels. Com apenas 8.5 milímetros de espessura, seu design também chama atenção. São 2 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão. Por fim, sua câmera de 12 MP permite que o usuário tire fotos com resolução de 1920×1080 megapixels e grave vídeos em Full HD. O modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 800 no mercado.

Ficha técnica:

Tela de 6,1 polegadas com resolução HD+;

Processador MediaTeK Helio P22;

Memória RAM de 4 GB;

Armazenamento de 32 GB;

Câmera principal de 13 MP + 2 MP;

Câmera frontal de 8 MP;

Leitor de impressões digitais;

Bateria de 3.000 mAh com carregamento turbo;

Android 9 Pie.

LG K50s

Lançado em novembro de 2019, o LG K50s é uma boa opção para usuários mais desastrados. Isso porque o dispositivo possui certificação militar, que testa resistência contra quedas, variação de temperatura, vibrações, exposição à umidade, etc. O modelo usa o processador Helio P22 e tem 3 GB de memória RAM. Seu armazenamento interno é de 31 GB, mas pode ser expandido usando um cartão de memória microSD.

Quanto às câmeras, o LH K50s possui um conjunto triplo com sensor principal de 13 MP. A segunda lente é ultra-wide e a terceira é usada apenas como sensor de profundidade. O modelo está disponível por R$ 999,00 na loja oficial.

Ficha técnica:

Tela de 6,5 polegadas com resolução HD+;

Processador MediaTeK Helio P22;

Memória RAM de 3 GB;

Armazenamento de 32 GB ;

Câmera principal de 13 MP + 5 MP (ultra-wide) + 2 MP;

Câmera frontal de 13 MP;

Leitor de impressões digitais;

Bateria de 4.000 mAh com carregamento turbo;

Android 9 Pie;

Certificação militar.

Nokia 2.3 (Celulares por até 1 mil )

O lançamento deste celular marcou o retorno oficial da Nokia ao Brasil. Trata-se de um dispositivo básico que tem ficha técnica muito semelhante a outros modelos de entrada do mercado. O Nokia 2.3 possui 2 GB de memória RAM e armazenamento interno de 32 GB, com possibilidade de expansão via cartão microSD. Sua tela de 6,2 polegadas é equipada com tecnologia IPS e resolução HD+. Com bateria de 4.000 mAh, esse aparelho promete duração de até um dia completo com uso moderado. Na loja da Multilaser, que fabrica os celulares da Nokia, o modelo custa R$ 999,00.

Ficha técnica:

Tela de 6,2 polegadas com resolução HD+;

Processador MediaTeK Helio P22;

Memória RAM de 2 GB;

Armazenamento de 32 GB;

Câmera principal de 13 MP + 2 MP;

Câmera frontal de 5 MP;

Leitor de impressões digitais;

Bateria de 4.000 mAh com carregamento turbo;

Android 9 Pie.

Galaxy A10s

O Galaxy A10s usa o processador Helio P22 e tem apenas 2 GB de memória RAM. Portanto, ele suporta apenas tarefas leves, como WhatsApp, redes sociais e consumo de vídeo ou música no YouTube, por exemplo. Da mesma forma que os concorrentes, sua bateria é de 4.000 mAh. Isso significa que sua autonomia pode chegar até 24 horas dependendo do uso. O Galaxy A10s conta com uma tela de 6,2 polegadas que tem resolução HD+. Por fim, o seu preço acaba ultrapassando a faixa dos R$ 1.000 na loja da Samsung. No entanto, assim como os demais modelos, ele pode ser encontrado por muito menos em outras varejistas.

Ficha técnica:

Tela de 6,2 polegadas com resolução HD+;

Processador MediaTek P22 octa-core de até 2 GHZ;

Memória RAM de 2 GB;

Armazenamento interno de 32 GB;

Câmera traseira dupla de 13 MP + 2 MP (sensor de profundidade);

Câmera frontal de 8 MP (f/2.0);

Bateria de 4.000 mAh;

Sistema operacional: Android 9 Pie;

Leitor de digitais.