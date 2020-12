Among Us chega ao Nintendo Switch.

O jogo de mistério e assassinato no espaço se tornou um dos passatempos favoritos de muitas pessoas neste ano.

No mês passado, o jogo teve quase meio bilhão de jogadores. Em outubro, a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez entrou no movimento, tocando “Among Us” na plataforma de transmissão ao vivo da Amazon Twitch em uma tentativa de envolver os eleitores jovens.

No Brasil, o youtuber Felipe Neto jogou Among Us em uma live com Boulos e Manuela Paes para declarar o seu apoio nas eleições municipais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Nintendo anunciou terça-feira (15) que começará a oferecer suporte ao jogo, que já está disponível para PC e celular. Mas que ainda não chegou aos consoles. O jogo custará $ 5 no switch.

Among Us chega ao Nintendo Switch.

O anúncio surpresa foi parte da vitrine de jogos indie da Nintendo – aqueles criados por desenvolvedores independentes, em vez de grandes corporações – que estavam no pipeline.

A InnerSloth, uma empresa de três pessoas, lançou “Among Us” em 2018. Contudo, ele não causou muito rebuliço na época.

Foi só neste verão que o jogo decolou nos Estados Unidos, quando um streamer do Twitch com uma base de fãs de 2,8 milhões de espectadores começou a jogar.

O jogo pode ter sua reprodução feita em Wi-Fi local ou multijogador online, para que os jogadores possam jogar juntos pessoalmente ou encontrar outros na Internet.

Além disso, o jogo permite que os jogadores conversem entre si para discutir quem podem ser os assassinos.

Assim, os jogadores do Nintendo Switch podem ter que digitar em seus aparelhos com frequência para manter a conversa. Isso pode representar dificuldades técnicas para alguns, pois digitar no switch pode ser mais difícil que digitar em um PC ou smartphone.

De acordo com a Innersloth, eles estão trabalhando em melhorias para o chat.