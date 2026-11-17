Apple fora do ar: o que acontece e quando volta a funcionar

Apple fora do ar: o que acontece e quando volta a funcionar

Na terça-feira, a Apple relatou problemas com vários serviços, incluindo a App Store e contas do iCloud — a mais recente empresa a registrar problemas técnicos em meio a uma onda de interrupções tecnológicas que afetaram entidades governamentais, grandes bancos e outras gigantes da tecnologia.

Às 14h, a página de status do sistema da Apple mostrava que o Apple Business, o Apple School Manager, o AppleCare, o iCloud Mail e os aplicativos da Web, além do SchoolWork, estavam apresentando interrupções. Anteriormente, a página mostrava que a App Store e o Apple Music estavam apresentando instabilidades.

“Muitos dos nossos sistemas já voltaram a funcionar depois de uma atualização interna ter causado algumas interrupções esta manhã”, disse um porta-voz da Apple à NBC News. “Estamos trabalhando para colocar os sistemas restantes online o mais rápido possível.”

Ao longo da última semana, os residentes dos EUA têm enfrentado uma série de problemas técnicos que levaram à interrupção nacional de serviços essenciais ao consumidor, incluindo e-mail, viagens aéreas e serviços bancários online.

Embora nenhum dos problemas pareça estar relacionado, eles expuseram a dependência dos Estados Unidos em infraestrutura obsoleta e revelaram até que ponto empresas e governos estão sendo forçados a modernizar seus sistemas na era da inteligência artificial. Os incidentes também alimentaram uma paranoia infundada de que algo maior possa estar acontecendo.