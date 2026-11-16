Data e horário de lançamento de ‘GTA VI’ para PS5 e Xbox Series X, tamanho do download e atualizações do primeiro dia.

Veja que horas o GTA 6 será lançado no Brasil dia 19

Veja que horas o GTA 6 será lançado no Brasil dia 19

A espera por Grand Theft Auto VI, o GTA 6, está quase no fim. A extensa aventura criminal da Rockstar chega nesta quinta-feira, 19 de novembro, levando os jogadores de volta a Vice City e ao estado vizinho de Leonida para uma nova história estrelada pelos parceiros criminosos Jason e Lucia. Veja que horas você pode começar a jogar.

Horário do lançamento do GTA 6

Segundo a Rockstar, o GTA 6 será lançado na quinta-feira, 19 de novembro, à meia-noite, horário local, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O lançamento será regionalizado gradualmente, em vez de um desbloqueio mundial simultâneo.

O cronograma publicado pela Rockstar se traduz em:

Fuso horário Data e hora de lançamento

Brasil (horário de Brasília): Quinta-feira, 19 de novembro, à meia-noite (00h BRT).

Reino Unido Quinta-feira, 19 de novembro, às 00h GMT

Europa Central Quinta-feira, 19 de novembro, às 00h00 CET

Japão Quinta-feira, 19 de novembro, à meia-noite (horário padrão do Japão).

Sydney, Austrália Quinta-feira, 19 de novembro, às 00h (horário de verão da Austrália Oriental).

Antes de começar a planejar sua primeira viagem , porém, talvez seja uma boa ideia liberar espaço no seu console. GTA VI é um download enorme, e as atualizações já começaram a chegar antes mesmo do lançamento. A Rockstar afirma que o pré-carregamento do GTA VI requer até 212 GB de espaço disponível , dependendo do seu dispositivo. O próprio guia de preparação da PlayStation recomenda que os proprietários do PS5 liberem no mínimo 212 GB.

Grand Theft Auto VI acompanha Jason e Lucia, cuja tentativa de um golpe fácil dá terrivelmente errado e os envolve em uma conspiração criminosa que se estende por toda Leonida. Com o perigo se aproximando, a dupla precisa depender um do outro para sobreviver. Os jogadores poderão alternar entre os dois personagens.

O cenário traz a série de volta à Vice City dos dias atuais, com uma história que se estende para além da cidade, abrangendo os pântanos e áreas rurais circundantes. Diz-se que o mapa é mais do que o dobro do tamanho de GTA V e significativamente mais detalhado.

É possível fazer o pré-download agora?

O pré-carregamento começou em 10 de novembro e está disponível para jogadores que fizeram a pré-encomenda digital. Se você comprou a versão física, pode resgatar o código de download e iniciar o pré-carregamento assim que a receber. Os provedores de internet estão alertando que o grande número de pré-carregamentos em andamento está, literalmente, causando lentidão na internet.

Se você comprar a versão física, não se decepcione ao não encontrar um disco dentro da caixa. Há um detalhe importante para quem compra no varejo: a edição física contém um código para download, não um disco . Portanto, comprar a caixa física não evita o download. Isso tem gerado controvérsia, o que é compreensível, mas provavelmente é um sinal dos tempos e algo que os jogadores devem esperar de mais jogos AAA no futuro.

Quanto custa o ‘GTA VI’?

A Edição Padrão custa US$ 79,99 , enquanto a Edição Definitiva custa US$ 99,99 nos Estados Unidos. Parece que esses preços não vão deter os consumidores, já que o lançamento tem potencial para dobrar as pré-vendas de Cyberpunk 2077

A Ultimate Edition adiciona veículos, armas, roupas e ação extra à história de Jason e Lucia. Compras elegíveis feitas antes de 20 de novembro também incluem o Pacote Vintage Vice City, enquanto compras digitais qualificadas incluem um mês de GTA+.

A Rockstar afirma que GTA VI terá como meta 30 quadros por segundo nos consoles de lançamento.

O PS5 Pro recebe melhorias visuais adicionais , incluindo a Super Resolução Espectral PlayStation e sombras exclusivas com traçado de raios. A Rockstar priorizou melhorias na qualidade da imagem em vez de um modo separado de 60 FPS, embora seja possível que uma atualização futura adicione um modo de desempenho.