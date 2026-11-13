Fora do ar: o que aconteceu com o Outlook e quando volta

Fora do ar: o que aconteceu com o Outlook e quando volta

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Uma falha na infraestrutura da Microsoft provocou transtornos para usuários e empresas em diferentes partes do mundo. O problema, que começou na tarde de quinta-feira (12), continuava afetando plataformas da companhia na manhã desta sexta-feira (13), incluindo o Outlook, o Teams e o Microsoft 365.

A interrupção colocou em evidência a dependência de organizações em relação às ferramentas digitais da empresa, utilizadas para troca de mensagens, armazenamento de arquivos, reuniões e atividades profissionais.

A dimensão do problema também ultrapassou o ecossistema da Microsoft. Empresas de inteligência artificial, órgãos governamentais e instituições de outros setores relataram dificuldades relacionadas à indisponibilidade dos sistemas.

Até a manhã desta sexta, a companhia ainda não havia conseguido normalizar completamente as operações. Em uma atualização, informou que as medidas adotadas apresentavam resultados apenas limitados e que as equipes técnicas continuavam mobilizadas.

Falha nos servidores compromete funcionamento das plataformas

A origem da interrupção está relacionada a problemas em parte dos servidores que sustentam os serviços online da Microsoft. Segundo a companhia, um número elevado de equipamentos ficou indisponível de maneira inesperada.

A redução da capacidade operacional provocou uma concentração maior de solicitações nos servidores que continuaram funcionando. Esse desequilíbrio aumentou a pressão sobre a infraestrutura e dificultou a recuperação dos sistemas.

A empresa ainda não apresentou uma explicação definitiva para o episódio. Também afirmou que não encontrou evidências de que a interrupção tenha sido provocada por uma invasão ou outro incidente de segurança cibernética.

A recuperação exige atenção porque a retomada de algumas ferramentas não significa necessariamente que o problema foi encerrado. A própria Microsoft advertiu que serviços aparentemente normalizados poderiam apresentar novas quedas.

Entre os produtos afetados, o serviço de e-mail corporativo está no centro das reclamações. O problema envolve principalmente o Exchange Online, componente utilizado pelo Microsoft 365 para administrar as caixas de correio eletrônico.

Na prática, a instabilidade pode impedir o envio e o recebimento de mensagens, dificultar a consulta de compromissos e comprometer o acesso a informações armazenadas nas plataformas.

O Teams também apresentou ocorrências, embora parte dos usuários tenha conseguido continuar participando de reuniões e trocando mensagens. Já o Copilot registrou dificuldades associadas à conexão com os sistemas da companhia.

A extensão dos problemas varia conforme o serviço e a região. Por isso, nem todos os clientes necessariamente encontram os mesmos erros.

Reclamações chegaram a dezenas de milhares

Embora não exista um levantamento oficial sobre o total de pessoas prejudicadas, os registros de plataformas independentes dão uma dimensão da interrupção.

O Downdetector contabilizou aproximadamente 140 mil notificações de problemas com o Outlook por volta das 15h de quinta-feira. As manifestações vieram de usuários distribuídos por 74 países.

Mesmo depois da redução das reclamações, outros produtos continuaram apresentando ocorrências. Às 19h47, o monitoramento apontava aproximadamente 13 mil registros relacionados ao Microsoft 365 e outros 763 envolvendo o Teams.

O alcance potencial é amplo: a Microsoft informa que suas ferramentas de produtividade atendem a mais de 430 milhões de pessoas. Uma interrupção prolongada pode afetar rotinas administrativas, atendimento ao público, comunicação interna e operações comerciais.

OpenAI e Anthropic também identificaram problemas

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, comunicou que investigava dificuldades nas integrações com os serviços da companhia. Entre as consequências possíveis estavam falhas no estabelecimento de novas conexões e no funcionamento de determinadas ferramentas.

A Anthropic, responsável pelo Claude, também identificou problemas de conectividade com o Microsoft 365 associados a um fornecedor de infraestrutura.

Fora do setor de tecnologia, instituições governamentais de Singapura e a agência de inteligência australiana relataram impactos. No Reino Unido, unidades de atendimento médico orientaram pacientes a recorrer ao telefone para tratar de demandas urgentes, diante das dificuldades envolvendo canais digitais.