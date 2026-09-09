iPhone Duo preço: celular dobrável da Apple vai de R$ 21,9 mil a R$ 30,9 mil

A Apple apresentou nesta quarta-feira, o iPhone Duo, seu primeiro dispositivo dobrável. Os fãs da Apple certamente pagarão um preço premium pelo primeiro dispositivo dobrável da empresa.

O iPhone Duo tem preço inicial de R$ 21,9 mil para o modelo de 256 GB. Esse é o preço inicial mais alto já visto para um iPhone, mas na verdade é mais barato do que o preço que analistas haviam especulado anteriormente. No entanto, se você pretende usar a capacidade máxima de armazenamento do iPhone Duo, de 2 TB, pode se deparar com um preço bastante elevado.

Um iPhone Duo de 2 TB custará R$ 30,9 mil. Esse é o iPhone mais caro de todos os tempos.

O iPhone Duo dobrável da empresa possui um painel interno de tela dupla que oferece a maior e mais imersiva tela já vista, com 7,6 polegadas na diagonal — e também é o iPhone mais fino de todos os tempos, segundo a Apple. (Quando aberto, parece um pequeno tablet iPad.) Há também uma tela na parte externa do aparelho.

Segundo a Apple, alguns aplicativos de terceiros — incluindo Netflix , Zoom e Slack — já estão aproveitando a tela dobrável e o tamanho maior da tela. A Apple está lançando kits de desenvolvimento de software para que os desenvolvedores criem (ou recriem) seus aplicativos para o iPhone Duo.

O lançamento do iPhone Duo da Apple nesta quarta-feira ocorre sete anos depois do lançamento do primeiro smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, em setembro de 2019.

Quando fechado, o visor externo de 5,4 polegadas do iPhone Duo oferece 90% da área de tela do iPhone 18 Pro em um design compacto, ideal para levar no bolso. Os controles da tela de bloqueio e a navegação e controles de aplicativos estão localizados na lateral do iPhone Duo, para “maximizar o espaço vertical para o conteúdo”, segundo a Apple.

Com o telefone aberto, a tela exibe duas páginas iniciais: a Visualização Hoje (uma lista de widgets personalizáveis ​​com rolagem vertical) à esquerda. Com o recurso “Tela Dividida”, você pode abrir dois aplicativos diferentes nas telas esquerda e direita para comparação lado a lado; você também pode arrastar e soltar itens entre as duas telas.

A empresa afirmou que o iOS 27 foi desenvolvido especificamente para o iPhone Duo. O sistema operacional “adapta-se perfeitamente às novas formas de usar o iPhone Duo — o conteúdo reage conforme ele se dobra, reorienta-se quando virado para o lado e alterna para a tela apropriada quando virado de cabeça para baixo”, segundo a Apple.

A Apple afirmou que o iPhone Duo possui novos recursos de câmera que só são possíveis com o design dobrável, como a capacidade de tirar uma selfie com as câmeras traseiras de maior resolução e visualizar a foto na tela externa.

O iPhone Duo também oferece maior duração da bateria, com até 31 horas de reprodução de vídeo ao usar a tela interna e até 44 horas ao usar a tela externa. Segundo a Apple, ele proporciona até 24 horas de uso por carga quando ambas as telas são usadas igualmente.

A Apple também destacou os recursos de IA dos novos iPhones, que funcionam como “seu hub pessoal inteligente”, disse Ternus em um vídeo exibido no início do evento. Ele enfatizou que os recursos de IA do Apple Intelligence — incluindo um aplicativo Siri AI aprimorado com vozes mais “expressivas” — são executados localmente no dispositivo sempre que possível para proteger a privacidade dos dados dos usuários.

Lembra do Ipod?