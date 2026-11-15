ChatGPT ganha função para pagar compras dos usuários

A OpenAI anunciou o lançamento da ChatGPT Wallet, uma carteira digital que permitirá aos agentes de inteligência artificial realizar compras em nome dos usuários. A novidade foi desenvolvida em parceria com as empresas de pagamentos American Express, Mastercard e Visa e chega inicialmente a um grupo restrito de assinantes nos Estados Unidos.

O recurso pretende facilitar as compras pela plataforma, permitindo que o usuário encontre produtos com a ajuda da inteligência artificial e autorize as transações diretamente no ChatGPT. A proposta é ampliar a atuação dos agentes de IA em tarefas cotidianas, como pesquisar produtos, comparar opções e concluir pagamentos.

Segundo a OpenAI, a carteira está inicialmente disponível para assinantes do plano Pro nos Estados Unidos com mais de 18 anos. A liberação gradual foi planejada para testar a segurança e o funcionamento do sistema antes de uma possível expansão.

Como funciona a carteira ChatGPT Wallet?

Com a ChatGPT Wallet, o usuário poderá cadastrar os dados do cartão de crédito uma única vez e solicitar que os agentes de inteligência artificial encontrem produtos para comprar. Antes de concluir qualquer transação, será necessária uma aprovação acompanhada de uma verificação de segurança.

Um dos pontos destacados pela OpenAI é a proteção das informações financeiras. A empresa afirma que os agentes de IA não terão acesso direto aos dados dos cartões dos consumidores.

Em vez disso, as redes de pagamento fornecerão um token específico para cada transação. Esse recurso funciona como uma credencial digital temporária, vinculada à compra, que permite processar o pagamento sem compartilhar diretamente os dados originais do cartão com o agente.

A parceria com American Express, Mastercard e Visa também permite que os clientes mantenham os benefícios e as proteções associados aos cartões utilizados nas operações.

“Nosso objetivo aqui é focar nos comerciantes e em nossos parceiros de rede e começar a construir uma base realmente sólida, segura e fácil de usar”, afirmou Chaya Nayak, responsável pelo produto de monetização e pagamentos da OpenAI, em entrevista à CNBC.

OpenAI aposta em compras realizadas por inteligência artificial

O lançamento da carteira digital ocorre em meio ao avanço dos chamados agentes pessoais de inteligência artificial. Essas ferramentas vão além de responder perguntas e podem executar tarefas em nome dos usuários, como organizar compromissos, planejar viagens e realizar compras.

A OpenAI apresentou seus agentes durante a conferência anual de desenvolvedores, em setembro de 2026. A empresa pretende ampliar as funcionalidades do ChatGPT para que a plataforma não seja utilizada apenas para pesquisar informações, mas também para executar operações do cotidiano.

A ChatGPT Wallet representa mais uma tentativa da companhia de avançar no comércio eletrônico. Em setembro de 2025, a empresa havia anunciado o Instant Checkout, ferramenta que permitia concluir compras dentro da plataforma. A experiência foi posteriormente reformulada, com maior ênfase na descoberta e na comparação de produtos.

Agora, a proposta é permitir que o consumidor avance da pesquisa até o pagamento com o auxílio dos agentes de IA.

OpenAI não cobrará comissão inicialmente

Apesar do potencial comercial da novidade, a OpenAI informou que não pretende receber uma porcentagem das compras realizadas por meio da carteira nesta primeira fase.

A prioridade, segundo a empresa, é estabelecer parcerias com comerciantes e redes de pagamento, além de conquistar a confiança dos consumidores e dos vendedores que estão começando a trabalhar com o comércio baseado em agentes de inteligência artificial.

Chaya Nayak afirmou à CNBC que a carteira representa uma evolução das ferramentas de descoberta de produtos já disponíveis no ChatGPT. A intenção é permitir que o usuário conclua uma compra depois de encontrar um item de seu interesse.

A expansão do recurso, no entanto, dependerá da adaptação do mercado. Comerciantes e plataformas de comércio eletrônico ainda estão definindo como lidar com agentes de IA que acessam seus sistemas para pesquisar e comprar produtos.

Carteira ChatGPT terá lançamento gradual

A OpenAI optou por iniciar a distribuição da carteira digital com um público limitado. De acordo com Luke Gebb, vice-presidente executivo e chefe global de inovação da American Express, a estratégia permite avaliar o funcionamento do serviço antes de ampliar o número de usuários.

O executivo afirmou à CNBC que a empresa poderá aumentar a disponibilidade do recurso conforme a experiência for consolidada.

O cenário também apresenta desafios para o comércio eletrônico. Algumas empresas já começaram a restringir o acesso de agentes automatizados às suas plataformas, enquanto outras estudam maneiras de adaptar seus sistemas para esse novo modelo de consumo.

A OpenAI reconhece que o comércio realizado por agentes de inteligência artificial ainda está em estágio inicial. Por isso, também anunciou ferramentas e orientações para ajudar comerciantes a preparar seus sites para esse tipo de operação.

A expectativa é que a infraestrutura necessária para tornar as compras por agentes mais simples e seguras seja desenvolvida gradualmente, à medida que empresas de tecnologia, redes de pagamento e vendedores ampliem suas parcerias.

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