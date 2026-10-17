História do pedreiro enganado por IA: quem é Jéssica fazendeira?

Pedreiro vende tudo e viaja mais de 2 mil km para encontrar mulher criada por inteligência artificial

Durante anos, Edimar Rocha Martins, de 49 anos, acreditou que poderia mudar de vida ao lado de uma mulher que conheceu pela internet. A suposta companheira dizia morar em uma fazenda em Minas Gerais, procurava alguém para dividir a rotina no campo e fazia promessas que pareciam irresistíveis: oferecia uma vida confortável e afirmava que poderia sustentar o homem com quem escolhesse ficar.

O pedreiro de Imperatriz, no Maranhão, decidiu apostar nessa possibilidade. Para viajar até Belo Horizonte, onde esperava encontrar a mulher, ele vendeu os bens que possuía e embarcou em uma viagem de mais de 2 mil quilômetros. Só descobriu que a história não era o que imaginava quando chegou à capital mineira, depois de mais de 36 horas de deslocamento.

A mulher por quem Edimar acreditava estar viajando, conhecida como Jéssica Oliveira ou Jéssica Fazendeira, não existia na vida real. As imagens e os vídeos que apresentavam a suposta fazendeira eram produzidos com inteligência artificial (IA).

O caso ganhou repercussão nacional em outubro de 2026 e expôs como personagens digitais, construídas para parecer pessoas comuns, podem despertar confiança e influenciar decisões que vão muito além das telas.

Pedreiro acreditava nas promessas de Jéssica Fazendeira

Segundo relatos de Edimar à imprensa, o contato com o perfil identificado como Jéssica Fazendeira começou em 2020. Ao longo do tempo, ele passou a acreditar que havia uma mulher interessada em conhecê-lo e disposta a construir uma vida ao seu lado.

Nas publicações, Jéssica aparecia em propriedades rurais, entre plantações e animais. A personagem dizia procurar um companheiro que aceitasse morar com ela no campo e apresentava a fazenda como um lugar onde os dois poderiam começar uma nova etapa da vida.

As propostas eram explícitas. Em um dos vídeos, a mulher afirma que quer sustentar o futuro parceiro e convida o pretendente a abandonar o trabalho para viver com ela. Em outra gravação, diz que a propriedade seria também dele.

A promessa de uma vida sem preocupações financeiras ajudou a alimentar a expectativa do pedreiro. Para quem acreditava estar construindo uma relação ao longo de anos, a mudança para Minas Gerais parecia uma oportunidade concreta de recomeçar.

Edimar também afirmou que não desconfiou da situação porque não recebia pedidos de dinheiro. Segundo seu relato, o perfil chegou a oferecer ajuda financeira para custear a viagem, o que contribuiu para que ele acreditasse na possibilidade de encontrar a mulher pessoalmente.

A decisão de partir foi tomada em 9 de outubro. Edimar se desfez dos próprios pertences para conseguir dinheiro e deixou Imperatriz rumo a Belo Horizonte. Dois dias depois, no domingo, chegou à capital mineira.

Chegada a Belo Horizonte terminou em decepção

O plano era encontrar Jéssica e começar a vida que imaginava ter pela frente. Mas Edimar não tinha um encontro confirmado com uma pessoa cuja identidade pudesse verificar nem um endereço concreto onde a esperada companheira o aguardasse.

Ao chegar à cidade, passou a procurar pela mulher. Chegou a mostrar fotografias dela a moradores, na esperança de descobrir onde ficava a fazenda e conseguir chegar até a suposta namorada.

Sem sucesso, procurou ajuda de uma rádio local. Foi nesse momento que recebeu a informação que mudaria completamente o sentido da viagem: as imagens utilizadas pelo perfil haviam sido geradas por inteligência artificial, e Jéssica não era uma pessoa real.

A descoberta ocorreu quando ele já estava longe de casa e havia vendido seus bens para financiar o deslocamento. Sem dinheiro suficiente para organizar o retorno, o pedreiro precisou recorrer à ajuda de outras pessoas e aos serviços de assistência social de Belo Horizonte.

A prefeitura ofereceu atendimento, alimentação e apoio para o retorno. Edimar acabou voltando a Imperatriz, onde passou a ficar na casa de familiares.

Em entrevista à TV Mirante após retornar ao Maranhão, ele contou que havia se desfeito de tudo para fazer a viagem e demonstrou frustração com o desfecho. Apesar disso, afirmou que não pretendia desistir de encontrar uma companheira.

Quem é Jéssica Fazendeira?

Jéssica Fazendeira, também apresentada como Jéssica Oliveira, é uma personagem digital criada com inteligência artificial. O perfil ganhou audiência com vídeos que misturam uma aparência realista, discursos sobre relacionamentos e promessas de uma vida confortável em uma propriedade rural.

A mulher virtual também se apresenta como viúva e afirma estar pronta para encontrar um novo amor. Em diferentes publicações, conta que sente falta de companhia e procura um homem disposto a compartilhar a rotina da fazenda.

A narrativa funciona como uma história pessoal: há uma personagem com passado, desejos, planos e uma proposta de relacionamento. Para quem assiste aos vídeos sem perceber os sinais de conteúdo sintético, a sequência de publicações pode transmitir a impressão de acompanhar a vida de uma mulher real.

O perfil acumulava mais de 300 mil seguidores e também era utilizado para divulgar produtos vendidos pela internet.

Depois que o episódio envolvendo Edimar ganhou repercussão, o responsável pela conta publicou um vídeo no qual esclarecia que Jéssica havia sido criada por IA. Segundo a explicação apresentada na gravação, a finalidade do conteúdo era gerar engajamento e direcionar a audiência para vendas.

O administrador, que não teve a identidade divulgada, negou ter mantido conversas particulares com Edimar ou convidado pessoalmente o pedreiro a viajar para Belo Horizonte. A versão contrasta com o relato do trabalhador, que afirmou ter mantido contato com o perfil e acreditado nas mensagens que recebia.

Não há, portanto, confirmação independente de todas as interações descritas pelo pedreiro. O que se sabe é que ele viajou para encontrar a personagem e descobriu, já no destino, que a mulher apresentada nos conteúdos não existia fora do ambiente virtual.

De volta ao Maranhão, Edimar afirmou que ainda pretende procurar uma companheira e que considera retornar a Belo Horizonte em busca de um novo relacionamento.

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