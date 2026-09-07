A brincadeira permite descobrir como seria um retrato pessoal produzido nos anos 1980, com direito a estética de fotografia analógica, iluminação característica e elementos da moda da época.

Como fazer a trend dos anos 80 com IA no ChatGPT; veja passo a passo

Como fazer a trend dos anos 80 com IA no ChatGPT; veja passo a passo

A tendência de transformar fotos atuais em retratos inspirados nos anos 80 ganhou espaço nas redes sociais nesta segunda, 7 de setembro. Com ferramentas de inteligência artificial, usuários conseguem recriar a própria aparência com roupas, cabelos, maquiagem, cenários e características visuais que remetem à década.

Trend dos anos 80

Para participar, não é necessário dominar programas de edição. Basta escolher uma foto adequada, enviar a imagem para uma ferramenta de IA e descrever o resultado que deseja obter. O processo é simples e pode ser realizado diretamente pelo ChatGPT ou por outras plataformas que tenham recursos de geração e edição de imagens.

Escolha uma foto para usar – O primeiro passo é selecionar uma fotografia em que o rosto apareça claramente. Prefira imagens com boa iluminação, resolução alta e poucos elementos cobrindo a face. Fotos individuais costumam funcionar melhor do que imagens de grupo. Também é recomendável evitar óculos escuros, filtros muito fortes ou ângulos que escondam parte do rosto. Envie a foto para o ChatGPT – abra o ChatGPT e carregue a imagem escolhida na conversa. Depois, explique que deseja transformar o retrato para uma estética dos anos 80. Um pedido simples já pode ser suficiente, como: “Como eu seria nos anos 80?” Capriche no pedido – Quanto mais específico for o comando, maior será o controle sobre a transformação. O usuário pode informar o tipo de roupa, cabelo, maquiagem, cenário e aparência da fotografia.

Um exemplo de prompt é:

“Transforme esta foto em um retrato dos anos 80, preservando meus principais traços faciais e minha identidade. Use cabelo, maquiagem e roupas típicas da década, com estética de fotografia analógica, granulação de filme, iluminação de estúdio e cores características dos anos 1980. O resultado deve parecer uma fotografia real produzida naquela época.”

Também é possível pedir um estilo específico, como uma fotografia de formatura, retrato de família, ensaio de revista ou foto feita em um estúdio fotográfico dos anos 80.

Escolha o estilo dos anos 80 – A década teve diferentes tendências de moda e beleza. Por isso, o resultado pode mudar bastante de acordo com a descrição usada no comando.

Entre os elementos que podem ser adicionados estão:

cabelos volumosos;

franjas e penteados típicos da época;

maquiagem marcada;

jaquetas e peças de cores fortes;

ombreiras;

acessórios grandes;

jeans de cintura alta;

estética de fotografia de estúdio;

granulação e aparência de filme analógico;

cenários domésticos ou urbanos inspirados na década.

5. Peça ajustes na imagem

Se o primeiro resultado não ficar como esperado, não é necessário começar novamente. O usuário pode solicitar alterações na própria conversa.

É possível pedir, por exemplo, para mudar o cabelo, trocar a roupa, alterar o cenário ou deixar a fotografia mais parecida com uma imagem produzida por uma câmera analógica dos anos 80.

Também pode ser solicitado que os traços do rosto sejam preservados com mais fidelidade.

Qual foto usar para fazer a trend?

A qualidade da imagem original influencia o resultado final. Fotos nítidas, com o rosto visível e boa iluminação oferecem mais informações para a ferramenta de IA trabalhar.

Uma fotografia frontal ou levemente de perfil, sem muitos objetos cobrindo o rosto, costuma ser uma boa opção.

Fotos antigas também podem ser utilizadas. Nesse caso, a inteligência artificial pode recriar a imagem com uma estética ainda mais próxima da década, dependendo do comando utilizado.

Por que a trend dos anos 80 viralizou?

A combinação entre inteligência artificial e nostalgia tornou possível recriar visualmente períodos que marcaram diferentes gerações. Nas redes sociais, o formato também funciona como uma experiência personalizada: em vez de apenas observar fotos antigas, o usuário pode imaginar como seria sua própria aparência naquele período.

A moda, os penteados e a estética fotográfica dos anos 80 oferecem ainda uma grande variedade de possibilidades para as imagens geradas por IA.

A mesma técnica pode ser adaptada para diferentes períodos. Depois de criar a versão dos anos 80, o usuário pode pedir uma releitura inspirada nos anos 60, 70, 90 ou 2000.

Também é possível combinar a década com diferentes situações, como “eu nos anos 80 em uma festa”, “eu em uma foto escolar dos anos 80” ou “eu como uma celebridade dos anos 80”.

A tendência, portanto, não depende de um único filtro. O resultado é definido principalmente pela fotografia utilizada e pelas instruções dadas à ferramenta de inteligência artificial.

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