Google Fotos vai encerrar armazenamento gratuito; veja opções

Recentemente, usuários ficaram sabendo que o armazenamento gratuito ilimitado do Google Fotos terá fim em breve. Conforme a Google, o benefício acabará no dia 1º de junho de 2021. A partir desta data, será implementado um limite de 15 GB de espaço gratuito. Para ter acesso a um armazenamento maior, será preciso contratar um dos planos do Google One. Confira abaixo as opções e seus respectivos valores:

15 GB (Gratuito);

100 GB (R$ 6,99 mensais);

200 GB (R$ 9,99 mensais);

2 TB (R$ 34,99 mensais).

Vale destacar que todos os planos pagos incluem acesso a especialistas, possibilidade de adicionar membro da família e outros benefícios exclusivos para assinantes. Além disso, comprando o pacote anual, é possível obter um desconto no valor final.

O fim do armazenamento gratuito do Google Fotos

Em um comunicado, a Google avisou que contas cujo conteúdo ultrapassar o limite de 15 GB por 2 anos, poderão ter seus conteúdos apagados. O mesmo vale para contas que ficarem inativas durante 24 meses. Além disso, o espaço do Google Fotos passará a contar no armazenamento do Google Drive e do Gmail. Portanto, fique atento!

Google Fotos não terá mais backup grátis

O fim do armazenamento gratuito ilimitado não é a única novidade para 2021. O Google Fotos também perderá a função de backup gratuito. No entanto, a boa notícia é que todo conteúdo que for enviado para o serviço de backup antes da data limite não contará dentro do espaço de 15 GB.

A empresa já havia informado sobre a mudança de diretrizes anteriormente. Todavia, os avisos têm sido mais incisivos. Com isso, a Google passou a enviar e-mails para os usuários e garantiu que encaminhará alertas antes de realizar qualquer exclusão de arquivos.

Como conferir o armazenamento gratuito restante?

Para saber se você já ultrapassou os 15 GB de armazenamento gratuito do Google Fotos, é bem simples. Você pode obter essa informação pelo computador ou pelo celular. No entanto, a última opção requer que você tenha o aplicativo do Google Fotos ou Drive. Para tanto, abra o aplicativo e clique na sua foto de perfil, localizada no canto superior direito.

Em seguida, selecione “Conta do Google”. E, na nova página que será aberta, clique em “Armazenamento da conta”. Com esses passos, você terá acesso à quantidade de espaço usado. Mas, caso queira um relatório detalhado, basta selecionar a opção “Gerenciar Armazenamento”. Caso prefira conferir quantos GB grátis ainda possui pelo computador, o processo é ainda mais rápido. Basta logar em sua conta do Gmail e acessar o site do Google One.